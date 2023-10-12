Коричневий, шкіра і не тільки: п’ять трендів верхнього одягу, про які варто знати цього сезону (фото)
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Без актуального верхнього одягу восени та взимку вам не обійтися
Сезонний гардероб неможливо уявити без модного верхнього одягу – курток, пальто, тренчів чи піджаків. Різноманітність трендів цього сезону радує широким вибором.
Стилісти радять знати про п’ять трендів верхнього одягу в 2023 році. Про це пише блог персональної стилістки Mari Polonska в Instagram.
В осінньо-зимових тенденціях стилістка виділяє п’ять головних, які допоможуть вибрати елегантне пальто або ефектну куртку. Варто звернути увагу на п’ять трендів:
- Маскулінний верхній одяг. Характеризується чіткими лініями, посадкою оверсайз, функціональністю.
- Поєднання кількох трикотажних виробів у одному образі. Наприклад, ви можете зав’язати светр на стегнах поверх сукні.
- Усі відтінки коричневого. Шляхетний колір відмінно поєднується з іншими тонами.
- Шкіряні вироби. Варіації з натуральної або екошкіри традиційно набирають популярності в холодну пору року.
- Fluffy. Трендовий фініш у виробах додасть певної романтичної інфантильності образу, але не залишить вас без уваги. Наприклад, придивіться до пухнастих кардиганів і балеток.
Модний верхній одяг 2023
Раніше "Телеграф" розповідав, що в моді цього осіннього сезону речі з твіду. Піджаки, спідниці та комплекти допоможуть скласти вам стильні аутфіти за будь-якої погоди.