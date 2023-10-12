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Коричневий, шкіра і не тільки: п’ять трендів верхнього одягу, про які варто знати цього сезону (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Стильне пальто чи тренч – запорука вдалого образу Новина оновлена 12 жовтня 2023, 16:54
Стильне пальто чи тренч – запорука вдалого образу. Фото Getty Images

Без актуального верхнього одягу восени та взимку вам не обійтися

Сезонний гардероб неможливо уявити без модного верхнього одягу – курток, пальто, тренчів чи піджаків. Різноманітність трендів цього сезону радує широким вибором.

Стилісти радять знати про п’ять трендів верхнього одягу в 2023 році. Про це пише блог персональної стилістки Mari Polonska в Instagram.

В осінньо-зимових тенденціях стилістка виділяє п’ять головних, які допоможуть вибрати елегантне пальто або ефектну куртку. Варто звернути увагу на п’ять трендів:

  • Маскулінний верхній одяг. Характеризується чіткими лініями, посадкою оверсайз, функціональністю.
  • Поєднання кількох трикотажних виробів у одному образі. Наприклад, ви можете зав’язати светр на стегнах поверх сукні.
  • Усі відтінки коричневого. Шляхетний колір відмінно поєднується з іншими тонами.
  • Шкіряні вироби. Варіації з натуральної або екошкіри традиційно набирають популярності в холодну пору року.
  • Fluffy. Трендовий фініш у виробах додасть певної романтичної інфантильності образу, але не залишить вас без уваги. Наприклад, придивіться до пухнастих кардиганів і балеток.

Модний верхній одяг 2023

Стильні осінні образи зі шкірою
Шкіра на піку трендів
Стильні пальта
Стильні пальта
Трикотажні сукні
Трикотаж — вдалий вибір
Образи із коричневим кольором
Трендовий колір
Стильні кардигани та балетки
З ноткою інфантильності

Раніше "Телеграф" розповідав, що в моді цього осіннього сезону речі з твіду. Піджаки, спідниці та комплекти допоможуть скласти вам стильні аутфіти за будь-якої погоди.

Теги:
#Стиль #Верхній одяг