Незамінний аксесуар осені: п’ять способів стильно носити шовкову хустину (фото)

Цей елемент гардеробу підкреслить легкість та вишуканість вашого образу

Шовкова хустка — незвичайний аксесуар осені, який може стати яскравим акцентом у вашому образі. Завдяки йому ваші луки можуть заграти новими фарбами та зробити вас найстильнішою навіть у холоди.

Як виявилося, шовкову хустку можна стильно носити не лише на голові чи на шиї, а й іншими способами, пише meta.ua. Дізнайтеся, як перетворити цей аксесуар на справжню родзинку цієї осені.

Класичний варіант

Незмінна класика диктує просте правило — носити шовкову хустку на голові, зав’язавши її на підборідді. Цей варіант буде виглядати дуже доречно під час осіннього похолодання та додасть образу загадковості.

Хустка у волоссі

Цей спосіб носіння хустки підійде сміливим модницям, які не бояться експериментів. Хустка у волоссі зробить вас милою хуліганкою в очах оточуючих.

Прив’яжіть до сумочки

Шовкова хустка, прикріплена до ремінця стильної сумочки, надасть вашому образу елегантності. А ви відчуєте себе справжньою аристократичною леді.

Хустка як бандана

Це цікавий спосіб надати образу нотку бунтарства та духу пригод. Вибирайте для такого варіанту хустки яскравих відтінків і не помилитеся.

Шовкова хустка з трикотажним светром

Це відмінне поєднання, яке надасть образу затишності та романтичності. Для такого варіанта носіння шовкової хустки вибирайте кавові або ніжні пастельні відтінки.

Раніше "Телеграф" розповідав про головні аксесуари, без яких не обійтися цієї осені. Зробіть свій образ ще яскравішим за допомогою цих елементів.