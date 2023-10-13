П’ять головних трендів осені: в якому взутті ви будете королевою стилю цього сезону (фото)

Можливо, вам навіть не доведеться купувати нові черевики

Щоб виглядати сучасно та модно, особливу увагу потрібно звертати на нові взуттєві тренди. Нещодавно ми показували, які модні лофери актуальні цього сезону, крім традиційних чорних.

А в цій статті пропонуємо добірку трендів, які найчастіше зустрічалися на подіумах цієї осені. Як зазначає стиліст Марина Фадєєва, тренди на взуття досить довготривалі. Тому сміливо продовжуємо носити такі пари з минулого сезону, як ковбойки, черевики на шнурках або челсі.

Модне взуття осінь 2023 – п’ять актуальних трендів

Червоний колір

Цього сезону червоний будь-яких відтінків у тренді не тільки для одягу. Це чудовий варіант зробити в образі яскравий кольоровий акцент за допомогою взуття.

Ботфорти — тепло та стильно

Найкраще у стильному образі ботфорти поєднуються із довжиною міні. Також вони й справді зігрівають — ідеальний вибір на прохолодну погоду.

Лофери та монки

Цієї осені до лоферів, що залишилися в тренді з минулого сезону, додалися монки — туфлі без шнурків і з однією або декількома пряжками. Актуальні як масивні, і більш витончені силуети.

Пухнасте взуття з хутра

Цей тренд може змусити вас посміхнутися, зазначає стиліст. Але не відмовляйтеся від експерименту відразу — на показі Khaite, одного з головних законодавців моди, хутряне взуття мало чудовий вигляд у мінімалістичних образах. Якщо ви вже замислювалися про те, щоб оновити свій гардероб незвичайною парою взуття, то настав час.

Байкерські чоботи

Це практичний та зручний осінній вибір. На верхній сходинці рейтингу — квадратний носок, коричневий з ефектом зістареної шкіри. Найяскравіше виглядають у контрасті зі спідницею або сукнею.

Поки не стало дуже холодно, хітом сезону залишається ще один тренд. Універсальні клоги поєднуються буквально з усім і чудово доповнять будь-який осінній аутфіт.