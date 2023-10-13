Вони поза часом: тренди взуття, які продовжують бути актуальними восени 2023 (фото)

5 актуальних моделей, які можна додати у свій осінній гардероб

Взуття в образі важко переоцінити. Частіше за все саме воно відповідає за сучасність образу. Тому варто регулярно з уважністю спостерігати за новими взуттєвими трендами.

Гарні новини втому, що тренди на взуття досить довготривалі, тому можна сміливо продовжувати носити всі актуальні пари з минулого сезону, підкреслює стиліст Марина Фадєєва. Ковбойки, черевики на шнурівці або челсі як і раніше з нами.

Тренди взуття на осінь/зиму 2023

Червоний колір в цьому сезоні актуальний не тільки для одягу, а і для взуття. Гарна ідея для кольорового акценту в образі.

Ботфорти завжди роблять образ стильним. Найкраще розкривають свій потенціал з довжиною міні. Окрім цього справді зігрівають, тож маємо ідеальну формулу: тепло і стильно.

До вже добре знайомих нам лоферів в цьому сезоні додаються монки. Окрім масивних зараз також актуальні більш витончені силуети.

Пухнасте взуття з хутра може викликати посмішку. Але не поспішайте одразу відмовлятись від ідеї спробувати новий тренд. На показі Khaite, одного з головних трендсетерів сьогодення, хутряне взуття мало чудовий вигляд у мінімалістичних образах. Тож якщо давно хотіли додати незвичну пару у свій гардероб, зараз саме час.

Байкерські чоботи — практичний і зручний вибір на осінь. Наймодніші — коричневі з ефектом зістареної шкіри і квадратним носком. Краще за все мають вигляд на контрасті з сукнями та спідницями.

Зазначимо, що яскраві кросівки, чоботи з гармошкою на гомілках та інші взуттєві тренди тепер варто прибрати вглиб шафи до кращих часів. "Телеграф" писав про антитренди взуття 2023.