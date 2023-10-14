Тренди для найсміливіших: шість головних тенденцій стилю, які визначив Тиждень моди в Парижі (фото)

Імениті дизайнери повернули у тренди коричневу замшу

Двічі на рік, навесні та восени, проходить Тиждень моди в Нью-Йорку, Парижі, Мілані та Лондоні — ця Велика Четвірка по праву визнана законодавцями у світі моди. Грандіозна подія у "модних столицях" впродовж місяця визначає головні тренди на сезони осінь/зима (Fall/Winter) та весна/літо (Spring/Summer).

Як зазначають експерти блогу про моду та стиль MODEISME, осінній фешн-марафон у Парижі був дуже цікавим. Сьогодні ми поговоримо про головні тенденції цього Тижня моди у Парижі.

Модні покази в Парижі визначили 6 головних трендів сезону S/S 2024

Що буде в моді 2024 року — ідеї дизайнерів

Біле мереживо та англійська вишивка

Основним трендом, який визначив паризький Тиждень моди, можна вважати біле мереживо та англійську вишивку. Білі квіти різних розмірів були помічені на сукнях італійського модного дому Valentino та французького дому моди Chloe.

Також ця тенденція була присутня на кетсьютах британського модного дому Alexander McQueen та костюмах модного бренду Elie Saab, заснованого ліванським кутюр’є Елі Саабом.

Біле мереживо у тренді

Коричнева замша Tan Suede

Наступного сезону буде актуальною коричнева замша. Цей бархатистий матеріал тепер використовується не тільки для аксесуарів, але й для одягу.

Замшеве поєднання шику та комфорту

Великі квіти на весну

Квіти — чи не основа більшості показів сезону весна/літо 2024 року. Окремо fashion-експерти виділили аплікації французького дому високої моди Balmain та потужний принт модного дому Chanel.

Яскравий та стильний тренд

Тотальний металік

Сміливий тренд, який не здає своїх позицій. Металік — ідеальний вибір для особливих випадків та вечорів, коли ви бажаєте випромінювати стильне сяйво.

Модний у різних текстурах та формах

Нашарування та прозорі спідниці

І, нарешті, тренди для найсміливіших! Дизайнери надихнулися складним стайлінгом із нашаруваннями та прозорими спідницями.

Чим більше шарів, тим краще

Сміливо та сучасно

Раніше "Телеграф" опублікував осінню капсулу в актуальних трендах модного стиліста. Поєднання речей з базового гардероба передбачає цілих дев’ять стильних аутфітів, в яких ви притягуватимете всі захоплені погляди!