Черевики, кросівки, ковбойки і не тільки: тренди взуття, які покращать будь-який осінній образ (фото)
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Актуальні чоботи або туфлі зроблять вас королевою стилю цього сезону
Восени важливо вибрати не лише стильне пальто, а й модну пару взуття. Аутфіт буде неповноцінним без актуальних черевиків чи кросівок.
Балетки, туфлі з гострим носом, кросівки, черевики, ковбойки та чоботи… Вибір взуття цього сезону приємно здивує, пише блог стилістки @dane_stylist в Instagram.
Для створення цікавого осіннього образу стилістка радить вибирати акцентну пару взуття. Підбори або низький хід – вибір за вами. Відмінним рішенням стане анімалістичний принт. Також серед модних тенденцій цього сезону ви знайдете відтінки на будь-який смак, актуальні, зокрема, коричневий, бежевий, чорний, червоний.
Якщо ви прагнете візуально збільшити ріст, то допоможе простий прийом: взуття під тон низу. Балетки та човники із загостреним носком, за словами стилістки, зроблять ваші ноги довгими.
У холодний сезон стилістка рекомендує зупинити вибір на виробах із натуральної шкіри. Якщо ж ви купили замшеве взуття, то не забудьте обробити його водовідштовхувальним спреєм.
Модне взуття восени 2023
Осінній образ буде неповним без стильної сумки. Раніше "Телеграф" розповідав, які тренди вирвалися вперед у 2023 році.