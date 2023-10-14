У моді коричневі та омбре: 7 актуальних трендів джинсів на осінь (фото)

Актуальними є деталі, які роблять класичні моделі унікальними

Додати в осінню капсулу трендову пару джинсів завжди гарна ідея. Усі люблять базу від модного бренду Levi’s, але джинси – саме той предмет гардероба, який може мати величезну кількість візуальних варіацій.

Що актуально саме зараз? Про це розповіли експерти блогу про моду і стиль MODEISME.

Насамперед природний колір. До темно-сірого деніму, який з нами останні два сезони, додався ще коричневий. Обов’язковою умовою для коричневих джинсів є об’ємність, вони повинні бути прямі або wide leg. Цікаві модні деталі, які роблять класичні моделі унікальними, — подвійна талія або додаткові шви як декор.

Коричневий денім

Подвійна талія

Сірі джинси

Джинси-бочки

Джинси-баггі

Омбре

Extra seams

Раніше "Телеграф" розповідав, як стильно носити білі джинси восени. Ці ідеї образів вам точно припадуть до смаку.

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