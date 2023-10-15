Жодних дутих чобіт: 3 модні антитренди, яких варто позбутися прямо зараз (фото)

Прощайтеся з цим одягом без жалю

Представниці прекрасної статі, віддані сучасному стильному та модному образу, добре розуміються на тому, що зараз неактуально. Втім, іноді буває шкода розлучатися з певним одягом, думаючи, що він ще повернеться до трендів. Але іноді є винятки.

Хоча мода і циклічна, важливо почекати, поки певні елементи гардероба знову прийдуть у моду, і якщо вони вийшли з трендів, то краще від них відмовитися, щоб не зводити всі свої зусилля нанівець. Про це пише 24tv.

Дуті чоботи

У зимовий час ми прагнемо відчуття комфорту і тепла. Часто ми віддаємо перевагу затишному взуттю, проте дуті чоботи, що давно вийшли з моди, слід виключити зі свого списку. Краще зупинити свій вибір на коротких уггах, які зараз користуються величезною популярністю.

Фуражка

Головний убір був актуальним кілька років тому, але зараз він пішов у минуле. Краще вибрати бейсболку або берет.

Куртка з хутром

Сучасні інфлюенсери надають перевагу мінімалізму та класичним пуховикам без зайвих деталей. Вони можуть бути в нейтральних кольорах або яскравих відтінках, з капюшоном або без нього, але варто пам’ятати, що хутро на таких куртках зараз неактуальне.

Раніше ми писали, які пальта більше не в моді. Названо п’ять моделей, які варто викинути вже зараз.