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Жодних дутих чобіт: 3 модні антитренди, яких варто позбутися прямо зараз (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Забудьте про куртку з хутром в осінньому сезоні 2023 Новина оновлена 15 жовтня 2023, 08:02
Забудьте про куртку з хутром в осінньому сезоні 2023. Фото Freepik

Прощайтеся з цим одягом без жалю

Представниці прекрасної статі, віддані сучасному стильному та модному образу, добре розуміються на тому, що зараз неактуально. Втім, іноді буває шкода розлучатися з певним одягом, думаючи, що він ще повернеться до трендів. Але іноді є винятки.

Хоча мода і циклічна, важливо почекати, поки певні елементи гардероба знову прийдуть у моду, і якщо вони вийшли з трендів, то краще від них відмовитися, щоб не зводити всі свої зусилля нанівець. Про це пише 24tv.

Дуті чоботи

У зимовий час ми прагнемо відчуття комфорту і тепла. Часто ми віддаємо перевагу затишному взуттю, проте дуті чоботи, що давно вийшли з моди, слід виключити зі свого списку. Краще зупинити свій вибір на коротких уггах, які зараз користуються величезною популярністю.

Дуті чоботи

Фуражка

Головний убір був актуальним кілька років тому, але зараз він пішов у минуле. Краще вибрати бейсболку або берет.

Фуражка

Куртка з хутром

Сучасні інфлюенсери надають перевагу мінімалізму та класичним пуховикам без зайвих деталей. Вони можуть бути в нейтральних кольорах або яскравих відтінках, з капюшоном або без нього, але варто пам’ятати, що хутро на таких куртках зараз неактуальне.

Куртка з хутром

Раніше ми писали, які пальта більше не в моді. Названо п’ять моделей, які варто викинути вже зараз.

Теги:
#Мода #Стиль #Антітренд