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Коричневий манікюр став головним трендом осені: ідеї дизайну з фото

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Галина Струс Галина Струс
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Порадуйте себе манікюром у наймоднішому відтінку осені
Порадуйте себе манікюром у наймоднішому відтінку осені. Фото Freepik

Цей манікюр підкорив серця модниць у всьому світі

Головним трендом у манікюрі цієї осені став насичений та теплий коричневий колір. Сюди відноситься і вся палітра кавових та шоколадних відтінків, які підкреслюють елегантність та додають до образу затишності та теплоти. Пропонуємо вам найкращі ідеї манікюру на осінь у трендовому коричневому відтінку.

Цей колір підкорив модниць по всьому світу і не сходить із подіумів модних показів вже другий місяць, пише apostrophe.ua. У тренді, як глянсове, так і матове покриття, і навіть мікс цих дизайнів.

Теплий шоколад

Цей варіант підійде дівчатам, які прагнуть мінімалізму та вишуканості. Глибокий коричневий відтінок пасуватиме як для коротких нігтів, так і для більш довгих.

коричневий манікюр

Мікс глянсового та матового

У коричневому манікюрі можна експериментувати з видами топового покриття, навіть поєднувати матовий і глянсовий. Такий манікюр виглядатиме дуже екстравагантно та стильно.

матовий манікюр

Коричневий мармуровий

Мармурове покриття буває в різних відтінках, але саме коричневий цієї осені на піку популярності. Цей дизайн підкреслить вашу впевненість у собі та додасть легкості образам.

мармуровий манікюр

Пончики з шоколадною глазур’ю

Покриття з ефектом шоколадної глазурі виглядають дуже оригінально та незвичайно. Такий манікюр обирають впевнені у собі дівчата та суворі леді. Він додасть вашому образу витонченості та вишуканості.

ідеї коричневого манікюру

Коричневий з квітами

У моду знову повертається квітковий мотив у дизайні манікюру. Однак варто зупинити свій вибір на стриманих та легких дизайнах, без зайвих строкатих елементів. Такий манікюр додасть романтичності вашому образу.

ідеї манікюру з квітами

Раніше "Телеграф" розповідав про наймодніший французький манікюр 2023 року. Круті ідеї з фото на короткі нігті.

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