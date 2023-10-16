Коричневий манікюр став головним трендом осені: ідеї дизайну з фото

Цей манікюр підкорив серця модниць у всьому світі

Головним трендом у манікюрі цієї осені став насичений та теплий коричневий колір. Сюди відноситься і вся палітра кавових та шоколадних відтінків, які підкреслюють елегантність та додають до образу затишності та теплоти. Пропонуємо вам найкращі ідеї манікюру на осінь у трендовому коричневому відтінку.

Цей колір підкорив модниць по всьому світу і не сходить із подіумів модних показів вже другий місяць, пише apostrophe.ua. У тренді, як глянсове, так і матове покриття, і навіть мікс цих дизайнів.

Теплий шоколад

Цей варіант підійде дівчатам, які прагнуть мінімалізму та вишуканості. Глибокий коричневий відтінок пасуватиме як для коротких нігтів, так і для більш довгих.

Мікс глянсового та матового

У коричневому манікюрі можна експериментувати з видами топового покриття, навіть поєднувати матовий і глянсовий. Такий манікюр виглядатиме дуже екстравагантно та стильно.

Коричневий мармуровий

Мармурове покриття буває в різних відтінках, але саме коричневий цієї осені на піку популярності. Цей дизайн підкреслить вашу впевненість у собі та додасть легкості образам.

Пончики з шоколадною глазур’ю

Покриття з ефектом шоколадної глазурі виглядають дуже оригінально та незвичайно. Такий манікюр обирають впевнені у собі дівчата та суворі леді. Він додасть вашому образу витонченості та вишуканості.

Коричневий з квітами

У моду знову повертається квітковий мотив у дизайні манікюру. Однак варто зупинити свій вибір на стриманих та легких дизайнах, без зайвих строкатих елементів. Такий манікюр додасть романтичності вашому образу.

Раніше "Телеграф" розповідав про наймодніший французький манікюр 2023 року. Круті ідеї з фото на короткі нігті.