Утеплюємося стильно: п’ять варіантів пальта на холодний сезон, щоб бути в тренді (фото)

Пальто зробить ваш образ ще більш витонченим навіть у холодну погоду

Пальто ніколи не виходять із моди, змінюються лише фасони, крої та відтінки залежно від модних тенденцій того чи іншого сезону. Раніше ми розповідали про п’ять трендів у верхньому одязі, а сьогодні більш детально розберемося з пальтами на осінь.

Пальто – це чудовий спосіб утеплитися на осінь та зиму, і при цьому залишатися стильною та елегантною, пише socportal. Цього сезону варто придивитися до яскравих відтінків та хутряних комірів.

Яке пальто вибрати на холодний сезон 2023?

Пальто в клітинку

Цього сезону одним із трендів стало картате пальто. Зверніть увагу на стримані базові варіації картатого візерунка, який добре контрастує з основним відтінком пальта. Велика клітка – це завжди виграшний варіант.

Класичне пальто

Класичний крій пальто знову на піку популярності цього сезону. Вибирайте тепле пальто з великими гудзиками, воно може бути як коротким, так і довшим. У відтінках зупиніться на класичному чорному, коричневому або сірому.

Пальто-халат із поясом

У холодний період можна вибрати стильне пальто-халат з поясом, яке чудово підкреслює фігуру і додає витонченості поставі. Таке пальто додасть вашому образу жіночності та елегантності.

Пальто з хутряним коміром

Від справжнього хутра модниці поступово відмовляються, а на зміну йому приходять різноманітні варіації декоративного хутра. При цьому штучне хутро у верхньому одязі нічим не поступається справжньому. До того ж і вибір фасонів та відтінків ширший. Сміливо вибирайте пальто з декоративним хутряним коміром і будете у тренді.

Пальто яскравих відтінків

Ще один тренд цього холодного сезону — кольорове пальто непередбачуваних відтінків. Якщо хочете надати образу легкого хуліганства та бунтарства, сміливо вибирайте пальта яскравих насичених відтінків, не обмежуючи себе класичними темними варіантами.

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