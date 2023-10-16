Як модно одягатися цієї осені: гарячі тренди, які реально вплести в образи (фото)
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Різноманітність модних тенденцій дозволить виглядати приголомшливо за будь-якої погоди
Цього сезону палітра трендів приємно дивує стилістів. У моді яскраві кольори та принти, незвичайні фактури й оригінальні формули луків.
Які тенденції цього сезону варто вплітати в осінні образи? Про це пише блог про стиль @vom_by_style в Instagram.
Які кольори в моді восени 2023
Так, стиліст звертає увагу на трендові кольори сезону, включаючи червоний, сірий, коричневий, жовтий, чорний та білий. Крім того, не варто забувати про принти: актуальні геометричні (смужка, клітина, горошок, ялинка), звірячі (зміїний, кроко, лео), квіткові (вишивка, аплікація, квіткове мереживо) та тиснення на шкірі. Знову актуальний блиск: срібний (дзеркальний), золотий або паєтки. Що стосується фактур, то на піку популярності такі тканини: шкіра, джинс, хутро й в’язка.
Тренди осені 2023
Для створення ефектного силуету підкреслюйте плечі, в моді power shoulders і оголення лінії плечей. Можна відвести увагу на талію, вибравши занижену лінію на поясному одязі, додавши тонкий поясок поверх жакета, тренча або пальта.
Серед головних трендів осені стиліст виділяє:
- Прозорість. Тренд прикрашає топи, кардигани, спідниці, сукні.
- Багатошаровість. Можна носити по два тренчі, спідницю зі штанами одночасно, шкіряний жакет під шкіряну куртку.
- Розрізи або бахрома. На рукавах плечового одягу, на подолі сукні чи спідниці.
- М’які та тонкі кардигани або пальта.
- Довжина спідниці/сукні міді й міні.
- Пальто-жакет прямого силуету.
- Топ-бандо подовжений (силует трапеція) або сукня-бандо.
- Довгі шарфи.
При виборі взуття зверніть увагу на моточоботи (широкі грубі чоботи з пряжками на плоскому ходу), високі прямі черевики або надвисокі ботфорти, ковбойки, туфлі з хутра. В аксесуарах переважають акцентні масивні сережки (або моносережки) та краватки.
Раніше "Телеграф" розповідав, що серед трендів взуття цієї осені багато новинок. Актуальні і ковбойські чоботи, і гостроносі туфлі.