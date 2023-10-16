Як модно одягатися цієї осені: гарячі тренди, які реально вплести в образи (фото)

Різноманітність модних тенденцій дозволить виглядати приголомшливо за будь-якої погоди

Цього сезону палітра трендів приємно дивує стилістів. У моді яскраві кольори та принти, незвичайні фактури й оригінальні формули луків.

Які тенденції цього сезону варто вплітати в осінні образи? Про це пише блог про стиль @vom_by_style в Instagram.

Які кольори в моді восени 2023

Так, стиліст звертає увагу на трендові кольори сезону, включаючи червоний, сірий, коричневий, жовтий, чорний та білий. Крім того, не варто забувати про принти: актуальні геометричні (смужка, клітина, горошок, ялинка), звірячі (зміїний, кроко, лео), квіткові (вишивка, аплікація, квіткове мереживо) та тиснення на шкірі. Знову актуальний блиск: срібний (дзеркальний), золотий або паєтки. Що стосується фактур, то на піку популярності такі тканини: шкіра, джинс, хутро й в’язка.

Актуальні принти

Шкіра та денім у топі трендів

Головні відтінки сезону

Тренди осені 2023

Для створення ефектного силуету підкреслюйте плечі, в моді power shoulders і оголення лінії плечей. Можна відвести увагу на талію, вибравши занижену лінію на поясному одязі, додавши тонкий поясок поверх жакета, тренча або пальта.

Серед головних трендів осені стиліст виділяє:

Прозорість. Тренд прикрашає топи, кардигани, спідниці, сукні.

Багатошаровість. Можна носити по два тренчі, спідницю зі штанами одночасно, шкіряний жакет під шкіряну куртку.

Розрізи або бахрома. На рукавах плечового одягу, на подолі сукні чи спідниці.

М’які та тонкі кардигани або пальта.

Довжина спідниці/сукні міді й міні.

Пальто-жакет прямого силуету.

Топ-бандо подовжений (силует трапеція) або сукня-бандо.

Довгі шарфи.

Бахрома – хіт осені

Підкреслюємо плечі та талію

Прозорість – один із трендів сезону

Носибельні тенденції цієї осені

Вдалий фасон пальто

При виборі взуття зверніть увагу на моточоботи (широкі грубі чоботи з пряжками на плоскому ходу), високі прямі черевики або надвисокі ботфорти, ковбойки, туфлі з хутра. В аксесуарах переважають акцентні масивні сережки (або моносережки) та краватки.

Модні аксесуари

Раніше "Телеграф" розповідав, що серед трендів взуття цієї осені багато новинок. Актуальні і ковбойські чоботи, і гостроносі туфлі.