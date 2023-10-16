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Як модно одягатися цієї осені: гарячі тренди, які реально вплести в образи (фото)

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Осінь – час стильних аутфітів
Осінь – час стильних аутфітів. Фото Freepik

Різноманітність модних тенденцій дозволить виглядати приголомшливо за будь-якої погоди

Цього сезону палітра трендів приємно дивує стилістів. У моді яскраві кольори та принти, незвичайні фактури й оригінальні формули луків.

Які тенденції цього сезону варто вплітати в осінні образи? Про це пише блог про стиль @vom_by_style в Instagram.

Які кольори в моді восени 2023

Так, стиліст звертає увагу на трендові кольори сезону, включаючи червоний, сірий, коричневий, жовтий, чорний та білий. Крім того, не варто забувати про принти: актуальні геометричні (смужка, клітина, горошок, ялинка), звірячі (зміїний, кроко, лео), квіткові (вишивка, аплікація, квіткове мереживо) та тиснення на шкірі. Знову актуальний блиск: срібний (дзеркальний), золотий або паєтки. Що стосується фактур, то на піку популярності такі тканини: шкіра, джинс, хутро й в’язка.

Принт в одязі
Актуальні принти
Одяг зі шкіри, деніму
Шкіра та денім у топі трендів
Модні кольори 2023
Головні відтінки сезону

Тренди осені 2023

Для створення ефектного силуету підкреслюйте плечі, в моді power shoulders і оголення лінії плечей. Можна відвести увагу на талію, вибравши занижену лінію на поясному одязі, додавши тонкий поясок поверх жакета, тренча або пальта.

Серед головних трендів осені стиліст виділяє:

  • Прозорість. Тренд прикрашає топи, кардигани, спідниці, сукні.
  • Багатошаровість. Можна носити по два тренчі, спідницю зі штанами одночасно, шкіряний жакет під шкіряну куртку.
  • Розрізи або бахрома. На рукавах плечового одягу, на подолі сукні чи спідниці.
  • М’які та тонкі кардигани або пальта.
  • Довжина спідниці/сукні міді й міні.
  • Пальто-жакет прямого силуету.
  • Топ-бандо подовжений (силует трапеція) або сукня-бандо.
  • Довгі шарфи.
Одяг з бахромою та розрізами
Бахрома – хіт осені
Стильні образи на подіумі
Підкреслюємо плечі та талію
Стильні образи на подіумі
Прозорість – один із трендів сезону
Стильні образи на подіумі
Носибельні тенденції цієї осені
Модні пальта
Вдалий фасон пальто

При виборі взуття зверніть увагу на моточоботи (широкі грубі чоботи з пряжками на плоскому ходу), високі прямі черевики або надвисокі ботфорти, ковбойки, туфлі з хутра. В аксесуарах переважають акцентні масивні сережки (або моносережки) та краватки.

Модні аксесуари, краватки, сережки
Модні аксесуари

Раніше "Телеграф" розповідав, що серед трендів взуття цієї осені багато новинок. Актуальні і ковбойські чоботи, і гостроносі туфлі.

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#Стиль #Тренди