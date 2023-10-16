І тепло, і красиво: ці модні головні убори підкреслять осінній образ будь-якої модниці (фото)

Названо топ-3 тренди в головних уборах цієї осені

Якщо ви вже визначилися з теплими речами і теплим верхнім одягом на осінь, значить саме час подбати про головні убори. Щоб бути в тренді і почуватися затишно в холодний сезон, розгляньте три варіанти, чим прикрити голову.

Так, цього осіннього сезону на піку популярності три види головних уборів, пише 24tv.ua. Варто придивитися до бейсболок, беретів та шапок біні.

Бейсболка

Така кепка на голові відмінно підійде для більш теплих та сухих осінніх днів. Вона відмінно захистить вас від прохолодного вітру та сонячних променів. Бейсболка добре поєднуватиметься з одягом спортивного стилю, худі і навіть модними жакетами. Найкраще вибирати спокійні базові відтінки, які підійдуть до вбрання різних кольорів.

Шапка біні

Коли на вулиці серйозно похолодає, голову потрібно утеплювати ретельніше. І в цьому випадку ідеальний варіант – шапка біні. Вона досить зручна в носінні, а ще відмінно поєднується з різними образами — від спортивного стилю та кежуал до більш елегантних та витончених нарядів.

Бере

Найкраще поєднувати берети з класичними пальтами. Хоча зараз дизайнери пропонують дуже великий асортимент фасонів та моделей беретів, тож кожна модниця зможе підібрати собі щось до смаку. Берет додасть вашому образу романтичності та загадковості. Краще вибирати берети в класичних відтінках осені — червоному, чорному, коричневому, гірчичному.

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