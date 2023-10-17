Такі шапки вже не носять: як вибрати стильний головний убір в осінньо-зимовому сезоні (фото)

Стилістка пояснила, яким має бути трендовий головний убір

В осінньо-зимовому сезоні важливо підібрати не лише актуальний верхній одяг, а й подумати про головний убір. Щоб шапка покращувала образ, важливо врахувати кілька правил.

Як вибрати стильну шапку? Порадами ділиться блог стилістки @purpur.stylist в Instagram.

Так, при виборі шапки потрібно враховувати форму, об’єм та риси обличчя. За допомогою підказок стилістки ви зможете знайти головний убір, який доповнить ваші аутфіти в холодну погоду.

Правила підбору шапки, радить стилістка:

Чим більше обличчя, тим більш вільна й об’ємна шапка. Між шкірою та шапкою має вільно поміщатися два пальці.

Шапка з відворотом, якщо кирпатий ніс, об’ємні щоки, округла форма. Інакше шапка в один шар зробить обличчя ще об’ємнішим.

Якщо обличчя кругле, багато округлих рис (щоки, об’єм у підборідді, кругла форма) обов’язковим є невеликий об’єм зверху. Такий фасон трохи витягне силует, наприклад, біні.

Чим більше обличчя – тим більша в’язка.

Стилістка підкреслює, що актуальна шапка має бути однотонною, в’язка – щільною. У списку антитрендів бубони, стрази, хутро, наклейки та вишивки. Мінімалістичні моделі головних уборів пасують більшості та стануть базою в осінньо-зимовому гардеробі.

За словами стилістки, найбільше шапки личать дівчатам із чіткими, прямими та дрібними рисами обличчя, виразними вилицями. Об’ємна та м’яка форма головного убору створить гармонію з "кутастим" обличчям.

Занадто об’ємні фасони

Шапка не повинна щільно прилягати

Тонка тканина — табу

Такі шапки вже не носять

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