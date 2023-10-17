У чорно-білій гамі: десять ідей манікюру на Гелловін, який вас підкорить (фото)

Обов’язково доповніть святкове вбрання ефектним нейл-дизайном

Напередодні Гелловіну час задуматися про деталі святкового образу. Ваша поява в найстрашнішу ніч року буде неповноцінною без креативного манікюру.

Якщо ви шукаєте нейл-арт для гелловінської вечірки, то зверніть увагу на нігті в чорно-білій гамі. Вічно модне поєднання прикрасить як довгу, так і коротку довжину, пише Byrdie.

Манікюр на Гелловін може мати багато колірних комбінацій (наприклад, чорний і помаранчевий), проте класична чорно-біла комбінація є однією з найпопулярніших. Контрастний мікс кольорів чудово впишеться у ваш святковий нейл-арт.

Чорно-білі нігті ідеально підходять для Гелловіна, тому що їх можна вписати у безліч святкових образів. Ви можете вибрати класичний манікюр у стилі привидів або зробити образ мінімалістичнішим, вибравши френч з чорно-білими кінчиками. Малюнки привидів, Інь та ян, павутиння, зірок, кісток — чудовий вибір. Не менш ефектним буде мармуровий манікюр, який поєднає чорний та білий лаки.

Ідеї манікюру на Гелловін у чорно-білих тонах

Павутина

Мармуровий дизайн

Кістки

Чорно-біла гама

Ефектний контраст

Примара

Френч

Стильний нейл-арт

"Скелетний" дизайн

Зоряна естетика

Раніше "Телеграф" розповідав про іншу популярну осінню естетику в тенденціях нейл-арту. Гарбузові відтінки зроблять ваш манікюр неповторним.