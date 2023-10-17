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У чорно-білій гамі: десять ідей манікюру на Гелловін, який вас підкорить (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Нейл-арт – важлива частина гелловінського образу Новина оновлена 17 жовтня 2023, 11:53
Нейл-арт – важлива частина гелловінського образу. Фото Pexels

Обов’язково доповніть святкове вбрання ефектним нейл-дизайном

Напередодні Гелловіну час задуматися про деталі святкового образу. Ваша поява в найстрашнішу ніч року буде неповноцінною без креативного манікюру.

Якщо ви шукаєте нейл-арт для гелловінської вечірки, то зверніть увагу на нігті в чорно-білій гамі. Вічно модне поєднання прикрасить як довгу, так і коротку довжину, пише Byrdie.

Манікюр на Гелловін може мати багато колірних комбінацій (наприклад, чорний і помаранчевий), проте класична чорно-біла комбінація є однією з найпопулярніших. Контрастний мікс кольорів чудово впишеться у ваш святковий нейл-арт.

Чорно-білі нігті ідеально підходять для Гелловіна, тому що їх можна вписати у безліч святкових образів. Ви можете вибрати класичний манікюр у стилі привидів або зробити образ мінімалістичнішим, вибравши френч з чорно-білими кінчиками. Малюнки привидів, Інь та ян, павутиння, зірок, кісток — чудовий вибір. Не менш ефектним буде мармуровий манікюр, який поєднає чорний та білий лаки.

Ідеї манікюру на Гелловін у чорно-білих тонах

Манікюр на Хеллоуїн
Павутина
Манікюр на Хеллоуїн
Мармуровий дизайн
Манікюр на Хеллоуїн
Кістки
Манікюр на Хеллоуїн
Чорно-біла гама
Манікюр на Хеллоуїн
Ефектний контраст
Манікюр на Хеллоуїн
Примара
Манікюр на Хеллоуїн
Френч
Манікюр на Хеллоуїн
Стильний нейл-арт
Манікюр на Хеллоуїн
"Скелетний" дизайн
Манікюр на Хеллоуїн
Зоряна естетика

Раніше "Телеграф" розповідав про іншу популярну осінню естетику в тенденціях нейл-арту. Гарбузові відтінки зроблять ваш манікюр неповторним.

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#Манікюр #Хеллоуїн