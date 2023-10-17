Без них не обійтися: ключові аксесуари, які підвищать градус стилю у вашому осінньому образі (фото)

П’ять головних трендів, актуальних цього сезону

Прохолодна пора року також дозволяє залучати до створення стильного аутфіту велику кількість різноманітних аксесуарів. Вони точно додадуть "солі" вашому образу, зібраному в модних трендах осені 2023, і виділятимуть вас із натовпу.

Модний стиліст розповіла у своєму блозі Instagram, які елементи стилю обов’язково потрібно мати у своєму осінньо-зимовому гардеробі. Пора забути про те, що окуляри підходять тільки для літа!

Які аксесуари в моді 2023 – осінній сезон

П’ять ключових трендів:

Шапки, балаклави, кепки, панами, берети у цупких варіаціях та цікавих фактурах. Вони не лише зігріють, а й допоможуть підвищити градус завершеності образів.

Головний убір завершить осінній образ

Об’ємні шарфи: актуальними й досі є шарфи у стилі Acne Studios, але і звичайні кашемірові чи вовняні шарфи, в універсальному чи акцентному кольорі, надають образу стилістичного забарвлення. Як додає стиліст, особливо класно, коли колір перегукується з іншою одиницею в образі.

Стильні шарфи — тренд сезону

Колготки: прозорі, цупкі якісні колготки (без блиску) від 20 ден у різних відтінках обов’язково повинні бути у шафах. Яскраві, з лого, більш фактурні — усі ці варіанти надають образу індивідуальності та потрібного настрою. Стиліст наголошує, що це зовсім не моветон, бо як інакше утеплюватись. "Всі міфи про колготки відкидаємо", — каже фешн-експерт.

Яскраві фактурні колготи знову модні

Шкарпетки: вовняні об’ємні, кашемірові або тонкі бавовняні. Сміливо можемо одягати на колготки (так-так, на колготки) і стильно утеплюватись.

Шкарпетки на колготи — це стильно

Окуляри: окуляри лише під час літа – ще один міф. Сонце так саме агресивно світить і у прохолодні дні, тому захищаємо свої очі й тим самим також підвищуємо градус стилю в образі. Зверніть увагу, що фешн-блогери не знімають окулярів увесь рік.

Сонцезахисні окуляри потрібні не лише влітку

Раніше "Телеграф" опублікував добірку трендових луків і показав, як стильно поєднувати речі осінньої капсули з мінімуму предметів. Стиліст зробив акцент на модних силуетах і різноманітних текстурах.