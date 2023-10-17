Кокетлива тепла панамка замість нудної шапки: топ-5 трендових відтінків осені 2023

Ці модні та теплі панамки підкорили модниць по всьому світу

Вже зовсім скоро на вулиці похолодає так, що доведеться одягати головні убори, щоб не мерзнути і захистити голову від вітру та опадів. Цього сезону на піку популярності будуть кокетливі пухнасті панамки, які вже встигли підкорити серця модниць та знаменитостей.

На зміну скромним і трохи нудним шапкам біні прийшли забавні різнокольорові панамки, пише The Girl. Вони не лише стильно виглядають, а й чудово зігрівають у холодну погоду.

Які моделі та відтінки панамок зараз у тренді?

Біла і пухнаста

Це універсальний варіант панами, який чудово поєднуватиметься, як зі спортивним стилем, так і з більш класичним і жіночним аутфітом. Сміливо носіть білу пухнасту панаму і з худі, і з класичним пальто або пуховиком.

Чорна і плюшева

Альтернативою базової білої панами може стати менш марка чорна. Ця модель головного убору не поступається своєю функціональністю в поєднанні. Чорна панама відмінно підійде до спортивного костюма, бомбера, косухи та стриманого пальта.

Бежева і пухнаста

Якщо ви віддаєте перевагу пастельним відтінкам, бежева пухнаста панама — те, що вам потрібно. Такий головний убір додасть образу легкості та романтичності.

Рожева з овчини

Це наймиліша і найніжніша модель панами, яка буде у тренді цього сезону. До такої милої рожевої панамки можна вдягнути світле пальто, бежевий тренч та пастельне вбрання.

Блакитна і трикотажна

Якщо жоден з перерахованих вище варіантів вам не до смаку, тоді сміливо вибирайте трикотажну панамку ніжного блакитного відтінку. Вона додасть вашому образу нотки бунтарства та загадковості.

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