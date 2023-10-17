Як стильно носити кросівки восени: ці ідеї зроблять ваш образ незабутнім

Як і з чим краще поєднувати кросівки восени, щоб бути в тренді

Після легких літніх кросівок саме час переходити на тепліші та не менш модні осінні та зимові моделі. Модниці вже задаються питанням, з чим поєднувати зручні та стильні кроси цього холодного сезону.

Як радять стилісти, жорстких обмежень немає, а є місце фантазії та почуттю смаку, пише tsn.ua. Осінні кросівки підійдуть і до класичного пальта, і до джинсового комбінезону. Головне, щоб вам було комфортно та тепло.

З чим носити кросівки?

Кросівки і елегантне класичне пальто

У трендах останніх кількох сезонів залишається поєднання класичних білих або чорних кросівок із строгими теплими пальтами класичного крою. Кроси підійдуть як до довгого пальта, так і до більш коротких моделей.

Кольорові кросівки і жакет у клітку

Дуже модними цього сезону є картаті піджаки та яскраві аксесуари. До них можна підібрати різнокольорові кроси, які стануть яскравим акцентом образу. Не стримуйте себе у кольорах та відтінках.

Тотальний денім і кроси

У моду знову повертається тотальний денім. Сміливо наповнюйте гардероб джинсовими штанами, сорочками та куртками. До цього стилю чудово підійдуть як білі, так і чорні кросівки. Розгляньте варіанти кросівок на танкетці, вони також зараз у тренді.

Біла сорочка та кросівки

Це поєднання вже стало класикою, і залишається на піку трендів багато сезонів поспіль. Біла сорочка надасть образу жіночності та свіжості, а кроси додадуть легкості та впевненості у собі. До сорочки можна одягати також пальто, шкірянку або бежевий тренч.

Джинсовий комбінезон та кросівки

Стиль кежуал не обходиться без джинсового комбінезону, до якого ідеально підійдуть і кросівки на високій підошві. Можна відступати від базових чорно-білих відтінків і вибрати щось яскравіше та харизматичніше.

Раніше "Телеграф" розповідав про модні головні убори, які підкреслять осінній образ будь-якої модниці. У цих аксесуарах вам буде тепло, а вони виглядатимуть дуже стильно.