Як стильно носити кросівки восени: ці ідеї зроблять ваш образ незабутнім
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Як і з чим краще поєднувати кросівки восени, щоб бути в тренді
Після легких літніх кросівок саме час переходити на тепліші та не менш модні осінні та зимові моделі. Модниці вже задаються питанням, з чим поєднувати зручні та стильні кроси цього холодного сезону.
Як радять стилісти, жорстких обмежень немає, а є місце фантазії та почуттю смаку, пише tsn.ua. Осінні кросівки підійдуть і до класичного пальта, і до джинсового комбінезону. Головне, щоб вам було комфортно та тепло.
З чим носити кросівки?
Кросівки і елегантне класичне пальто
У трендах останніх кількох сезонів залишається поєднання класичних білих або чорних кросівок із строгими теплими пальтами класичного крою. Кроси підійдуть як до довгого пальта, так і до більш коротких моделей.
Кольорові кросівки і жакет у клітку
Дуже модними цього сезону є картаті піджаки та яскраві аксесуари. До них можна підібрати різнокольорові кроси, які стануть яскравим акцентом образу. Не стримуйте себе у кольорах та відтінках.
Тотальний денім і кроси
У моду знову повертається тотальний денім. Сміливо наповнюйте гардероб джинсовими штанами, сорочками та куртками. До цього стилю чудово підійдуть як білі, так і чорні кросівки. Розгляньте варіанти кросівок на танкетці, вони також зараз у тренді.
Біла сорочка та кросівки
Це поєднання вже стало класикою, і залишається на піку трендів багато сезонів поспіль. Біла сорочка надасть образу жіночності та свіжості, а кроси додадуть легкості та впевненості у собі. До сорочки можна одягати також пальто, шкірянку або бежевий тренч.
Джинсовий комбінезон та кросівки
Стиль кежуал не обходиться без джинсового комбінезону, до якого ідеально підійдуть і кросівки на високій підошві. Можна відступати від базових чорно-білих відтінків і вибрати щось яскравіше та харизматичніше.
Раніше "Телеграф" розповідав про модні головні убори, які підкреслять осінній образ будь-якої модниці. У цих аксесуарах вам буде тепло, а вони виглядатимуть дуже стильно.