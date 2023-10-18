П’ять ключових модних трендів на осінь 2023, про які вам насправді варто знати (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Найкращі образи з нових колекцій світових дизайнерів
Останнім часом, завдяки більш усвідомленому підходу у виборі одягу, мода стає дедалі "поза часом". І справді, коли головні тренди осіннього сезону, про які ми вже почали розповідати раніше, також включають білу сорочку і чорне пальто — виглядати актуально і створювати гардероб на майбутнє, це те саме, по суті.
Щоб виглядати стильно цієї осені (і не тільки), модний портал Vogue радить дотримуватися принципу Вествуда: "Купуй менше, вибирай добре, нехай це буде довго". Наприклад, ви можете закріпити шотландську накидку золотою шпилькою а-ля Saint Laurent або прикрасити довгий вовняний шарф, який вже висить у вашій шафі, брошкою у формі мініатюрного духового інструменту, як Louis Vuitton. До речі, ви можете зв’язати його самі, якщо хочете.
Модні осінні тренди 2023
- Real talk
У найзручніших образах сезону – відвертий шик, який може здатися шаблонним, але лише на перший погляд. Візьміть сіру толстовку і з’єднайте її з верблюжим пальто та легінсами або поєднайте широкі сині джинси зі смугастою сорочкою та тренчем.
- Чудове чорне пальто
Ключова інвестиція в гардероб сезону, на перший погляд, не прискорить пульс. І все-таки є щось у чорному пальті суворого крою, що знову виглядає цілком правильним. Вибирайте з розумом, і ви носитимете свої довгі роки.
- Класична послідовність
Білі сорочки завжди були невіднятною частиною гардероба, але цього сезону вони переходять від дальньої лінії до центру уваги в капсулі класики. Вибирайте довгі та обтислі фасони, схожі на сукні, або в хлопчачому стилі у поєднанні з шикарною міні-спідницею.
- Представницький люкс
У корпоративних комунікаціях ситуація нагрівається. Комбінація сорочки та краватки, що стала проривом за останні пару сезонів, знову повернулася і стала основним елементом подіумів у Dior, Valentino та Alexander McQueen. Тим часом смужки змагаються за звання співробітника місяця у Saint Laurent та Louis Vuitton. І, звісно, яскраво виражені плечі.
- Накидки та шарфи
Не треба боятися холоду восени: накидки та шарфи були накинуті на все, від моделей швидкого пошиття The Row та Saint Laurent до вечірніх суконь Giorgio Armani. У Louis Vuitton Ніколя Геск’єр застібав наддовгі в’язані шарфи домашнього прядіння шпильками у формі мініатюрних духових інструментів.
Раніше ми розповідали, які стильні луки для повсякденного носіння на жовтневу погоду можна скласти з осінньої капсули, яка потребує мінімум речей. Модний стиліст зробив акцент на трендових силуетах та різноманітності текстур.