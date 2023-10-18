П’ять ключових модних трендів на осінь 2023, про які вам насправді варто знати (фото)

Найкращі образи з нових колекцій світових дизайнерів

Останнім часом, завдяки більш усвідомленому підходу у виборі одягу, мода стає дедалі "поза часом". І справді, коли головні тренди осіннього сезону, про які ми вже почали розповідати раніше, також включають білу сорочку і чорне пальто — виглядати актуально і створювати гардероб на майбутнє, це те саме, по суті.

Щоб виглядати стильно цієї осені (і не тільки), модний портал Vogue радить дотримуватися принципу Вествуда: "Купуй менше, вибирай добре, нехай це буде довго". Наприклад, ви можете закріпити шотландську накидку золотою шпилькою а-ля Saint Laurent або прикрасити довгий вовняний шарф, який вже висить у вашій шафі, брошкою у формі мініатюрного духового інструменту, як Louis Vuitton. До речі, ви можете зв’язати його самі, якщо хочете.

Модні осінні тренди 2023

Real talk

У найзручніших образах сезону – відвертий шик, який може здатися шаблонним, але лише на перший погляд. Візьміть сіру толстовку і з’єднайте її з верблюжим пальто та легінсами або поєднайте широкі сині джинси зі смугастою сорочкою та тренчем.

Простота у повсякденному стилі лише здається. Фото: Vogue

Чудове чорне пальто

Ключова інвестиція в гардероб сезону, на перший погляд, не прискорить пульс. І все-таки є щось у чорному пальті суворого крою, що знову виглядає цілком правильним. Вибирайте з розумом, і ви носитимете свої довгі роки.

Чорне пальто – поза часом. Фото: Vogue

Класична послідовність

Білі сорочки завжди були невіднятною частиною гардероба, але цього сезону вони переходять від дальньої лінії до центру уваги в капсулі класики. Вибирайте довгі та обтислі фасони, схожі на сукні, або в хлопчачому стилі у поєднанні з шикарною міні-спідницею.

Біла сорочка — ключ сезону. Фото: Vogue

Представницький люкс

У корпоративних комунікаціях ситуація нагрівається. Комбінація сорочки та краватки, що стала проривом за останні пару сезонів, знову повернулася і стала основним елементом подіумів у Dior, Valentino та Alexander McQueen. Тим часом смужки змагаються за звання співробітника місяця у Saint Laurent та Louis Vuitton. І, звісно, яскраво виражені плечі.

Корпоративна мода – стильно, суворо, сміливо. Фото: Vogue

Накидки та шарфи

Не треба боятися холоду восени: накидки та шарфи були накинуті на все, від моделей швидкого пошиття The Row та Saint Laurent до вечірніх суконь Giorgio Armani. У Louis Vuitton Ніколя Геск’єр застібав наддовгі в’язані шарфи домашнього прядіння шпильками у формі мініатюрних духових інструментів.

Пов’яжіть шарфи — довгі чи широкі. Фото: Vogue

Раніше ми розповідали, які стильні луки для повсякденного носіння на жовтневу погоду можна скласти з осінньої капсули, яка потребує мінімум речей. Модний стиліст зробив акцент на трендових силуетах та різноманітності текстур.