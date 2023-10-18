Чорна кішка, привид і самий жах : 21 дизайн нігтів на Хелловін, який ідеально впишеться в образ (фото, відео)

Настала година чаклунства

Незалежно від того, чи збираєтеся ви на костюмовану вечірку в ретельно спланованому вбранні або прикрашаєте свій житловий простір якимось вишуканим новим декором, Гелловін — чудовий час, щоб потренувати свої "творчі м’язи". Свіжий манікюр у тематиці Гелловіну, безперечно, створить вам відповідний настрій.

Портал Elle пропонує більш як 20 видовищних ідей дизайну нігтів, які варто спробувати на Гелловін. Ви можете виглядати мило і моторошно, додати лячний поворот — наприклад, блискучі краплі крові або павутину на нігтях, — або просто вибрати кривавий нейл-арт. Це дуже весело і в іншу пору року ви не зможете цього зробити!

Якщо ви хочете відповідати темі найстрашнішої ночі на рік, поекспериментуйте з криваво-червоним або вугільно-чорним відтінком. Також стильно, але стримано виглядає дизайн із крихітним павучком на одному нігті, який відрізнятиметься від інших за кольором.

Манікюр на Гелловін — моторошно і видовищно

Бажаєте чогось особливого? Спробуйте максималістський дизайн, що включає всілякі атрибути Гелловіну: від чорних кішок і святкових гарбузів до привидів і застиглої "слизу". Коротша довжина нігтів і єдина палітра кольорів зроблять дизайн шикарним і дорослим.

Вампірські флюїди. Фото: instagram.com/disseynails

Милі привиди. Джерело: instagram.com/pop_polished

Французьке "Буу!" Фото: instagram.com/naileditbeauty

Спійманий у мережі. Фото: instagram.com/ognailsuk

Заводні упирі. Фото: instagram.com/ingridraiana_

Mix N’ Match. Фото: instagram.com/brushedbyb_

Mix N’ Match. Фото: instagram.com/brushedbyb_

Гелловін Барбі. Фото: instagram.com/allnailswelcome

Гарбузова спеція. Фото: instagram.com/spellbound.nailartistry

Страшно милий. Фото: instagram.com/twilldidmynails

Графічний та примарний. Фото: instagram.com/nailart.bycaroline

Оманливо моторошний. Фото: instagram.com/phoebesummernails

Найтемніша година. Фото: instagram.com/nailartbysig

Стриманий Гелловін. Фото: instagram.com/vanityprojects

Шви та оченята. Фото: instagram.com/overglowedit

Містичні моменти. Фото: instagram.com/selfish_london

Чорна кішка. Фото: instagram.com/thehangedit

Просто жах. Фото: instagram.com/imarninails

Яскраво-рожевий на Гелловін — ось це новаторство. Фото: instagram.com/heygreatnails

Диявол у деталях. Фото: instagram.com/heygreatnails

Огидно, жахливо, моторошно добре. Фото: instagram.com/nailedbymil

Якщо ви все ще не знайшли свій варіант, перегляньте ще одну добірку стильних ідей нейл-арту. Такий помаранчевий манікюр на Гелловін може прикрашати ваші нігті не лише в період свята!