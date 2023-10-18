Чорна кішка, привид і самий жах : 21 дизайн нігтів на Хелловін, який ідеально впишеться в образ (фото, відео)
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Настала година чаклунства
Незалежно від того, чи збираєтеся ви на костюмовану вечірку в ретельно спланованому вбранні або прикрашаєте свій житловий простір якимось вишуканим новим декором, Гелловін — чудовий час, щоб потренувати свої "творчі м’язи". Свіжий манікюр у тематиці Гелловіну, безперечно, створить вам відповідний настрій.
Портал Elle пропонує більш як 20 видовищних ідей дизайну нігтів, які варто спробувати на Гелловін. Ви можете виглядати мило і моторошно, додати лячний поворот — наприклад, блискучі краплі крові або павутину на нігтях, — або просто вибрати кривавий нейл-арт. Це дуже весело і в іншу пору року ви не зможете цього зробити!
Якщо ви хочете відповідати темі найстрашнішої ночі на рік, поекспериментуйте з криваво-червоним або вугільно-чорним відтінком. Також стильно, але стримано виглядає дизайн із крихітним павучком на одному нігті, який відрізнятиметься від інших за кольором.
Манікюр на Гелловін — моторошно і видовищно
Бажаєте чогось особливого? Спробуйте максималістський дизайн, що включає всілякі атрибути Гелловіну: від чорних кішок і святкових гарбузів до привидів і застиглої "слизу". Коротша довжина нігтів і єдина палітра кольорів зроблять дизайн шикарним і дорослим.
Якщо ви все ще не знайшли свій варіант, перегляньте ще одну добірку стильних ідей нейл-арту. Такий помаранчевий манікюр на Гелловін може прикрашати ваші нігті не лише в період свята!