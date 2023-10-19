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П’ять головних трендів осіннього сезону: це взуття просто необхідно мати в своєму арсеналі (фото)

Автор
Юлія Тараненко Юлія Тараненко
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Модне взуття підкреслить ваш осінній аутфіт
Модне взуття підкреслить ваш осінній аутфіт. Фото Freepik

Ковбойки, черевики, чоботи чи лофери – завершіть свій образ стильно

Мода та стиль починаються з взуття. Це не просто елемент гардеробу — це практично ключовий акцент, який здатний перетворити звичайнісіньке вбрання на стильний аутфіт, що повністю відповідає модним трендам осіннього сезону 2023.

Правильний вибір модного взуття дає можливість грати на контрастах, здатний підвищити впевненість у собі і зробити ваш стильний лук більш цікавим та насиченим. У своєму блозі jullztyle у Instagram стиліст представила добірку актуальних трендів для осінньо-зимового арсеналу.

Модне взуття осінь/зима 2023

  • Лофери чи дербі на шнурівці. Надають характерної атмосфери образам. Максимально зручні та мають широкий спектр залучення до різноформатних образів.
Лофери та дербі на шнурівці
Лофери залишаються хітом сезону
  • Ковбойки: тренд, який вже давно став базою. У замші або шкірі, універсальні чорні або більш акцентні — точно піднімуть стилістичний градус ваших образів.
Ковбойки
Модне взуття у ковбойському стилі не здає своїх позицій
  • Черевики: челсі на гумці або грубіший варіант на шнурівці в мілітарі стилі теж дуже функціональні на нашу погоду. Загалом досить універсальна модель на роки.
Черевики челсі
Універсальні черевики поза часом
  • Жокейські чоботи. Із сезону в сезон крокують з нами поруч, надають вишуканості образам і чудово поєднуються як із заправленими джинсами, так і зі спідницями та сукнями.
Жокейські чоботи
Щоб виглядати стильно, грайте на розмаїттях
  • Чоботи на підборах. Мінімалістичні та лаконічні моделі подібних чобіт стильно спрацьовують як у денних, так і у вечірніх образах.
Чоботи на підборах
Осіння елегантність у кожній парі

Раніше ми розповідали, яке модне взуття на осінь 2023 року зійшло до нас з високих подіумів. І так, деякі з трендів залишилися з нами з минулого сезону, а ось інші — точно вас здивують.

Теги:
#Мода #Взуття #Тренди