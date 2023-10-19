П’ять головних трендів осіннього сезону: це взуття просто необхідно мати в своєму арсеналі (фото)

Ковбойки, черевики, чоботи чи лофери – завершіть свій образ стильно

Мода та стиль починаються з взуття. Це не просто елемент гардеробу — це практично ключовий акцент, який здатний перетворити звичайнісіньке вбрання на стильний аутфіт, що повністю відповідає модним трендам осіннього сезону 2023.

Правильний вибір модного взуття дає можливість грати на контрастах, здатний підвищити впевненість у собі і зробити ваш стильний лук більш цікавим та насиченим. У своєму блозі jullztyle у Instagram стиліст представила добірку актуальних трендів для осінньо-зимового арсеналу.

Модне взуття осінь/зима 2023

Лофери чи дербі на шнурівці. Надають характерної атмосфери образам. Максимально зручні та мають широкий спектр залучення до різноформатних образів.

Лофери залишаються хітом сезону

Ковбойки: тренд, який вже давно став базою. У замші або шкірі, універсальні чорні або більш акцентні — точно піднімуть стилістичний градус ваших образів.

Модне взуття у ковбойському стилі не здає своїх позицій

Черевики: челсі на гумці або грубіший варіант на шнурівці в мілітарі стилі теж дуже функціональні на нашу погоду. Загалом досить універсальна модель на роки.

Універсальні черевики поза часом

Жокейські чоботи. Із сезону в сезон крокують з нами поруч, надають вишуканості образам і чудово поєднуються як із заправленими джинсами, так і зі спідницями та сукнями.

Щоб виглядати стильно, грайте на розмаїттях

Чоботи на підборах. Мінімалістичні та лаконічні моделі подібних чобіт стильно спрацьовують як у денних, так і у вечірніх образах.

Осіння елегантність у кожній парі

Раніше ми розповідали, яке модне взуття на осінь 2023 року зійшло до нас з високих подіумів. І так, деякі з трендів залишилися з нами з минулого сезону, а ось інші — точно вас здивують.