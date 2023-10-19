Стильні зачіски для дівчаток до школи: 4 креативні варіанти (фото)

Зробіть хвости набагато цікавішими

У період підліткового віку настає бажання самовираження. Це бажання часто знаходить вираження через вибір стилю одягу та зачіски. Однак школа відіграє важливу роль у житті підлітків, і, отже, зачіски мають відповідати шкільному дрес-коду та рівню зовнішнього образу.

"Телеграф" зібрав чотири види сучасних зачісок, які актуальні восени 2023 року. Серед них: незвичайний хвіст, обруч із колосків, зачіска для короткого волосся та чотири коси у два хвости.

4 коси у 2 хвости

Для створення такої зачіски потрібно розділити волосся навпіл і зробити високі хвости. Поділіть волосся усередині хвостів на дві частини і сплетіть однакові коси. Зав’яжіть їхні кінці разом, щоб у кожному хвості було дві коси.

Обруч із колосків

Щоб створити цю зачіску, необхідно рівномірно розділити волосся, виділити передні пасма і зв’язати решту волосся, щоб воно не заважало. З передніх пасм зав’язати колосся навиворіт, потім зв’язати їх разом на задній частині голови. Решту волосся розпустити та, за бажанням, можна накрутити на них локони.

Незвичайний хвіст

Необхідно розділити волосся на дві секції: верхню та нижню. За допомогою гумки для волосся створити петельку у нижній частині. Зав’язати верхню частину і втягнути в петельку в нижній частині.

Зачіска для короткого волосся

Просто візьміть верхні пасма, розділіть їх на рівні частини та почніть плести звичайні кіски. Якщо є бажання, їх можна зав’язати резинкою, коли пасма для підбору підійдуть до кінця.

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