"Ангельські" нігті і не тільки: 5 трендів манікюру для мінімалісток (фото)

Шанувальники стильного, але не вичурного дизайну будуть у захваті

При виборі дизайну для повсякденного манікюру, все частіше ми віддаємо перевагу простим і мінімалістичним варіантам. Вони завжди мають доречний і чудово поєднуються з будь-яким стилем.

У разі вибору базового дизайну існують свої власні модні тенденції. "Телеграф" пропонує вам познайомитися з п’ятьма стильними варіантами, які будуть актуальними для шанувальниць мінімалізму цієї осені.

"Ангельські" нігті

Мінімалістичне напівпрозоре покриття з маленькими блискучими частинками. Знадобиться спеціальний блискучий лак. Його відрізняє розмір блискучих частинок: окремі блискітки у ньому не повинні бути помітні оку, лише створювати ніжне сяйво.

Оксамитовий манікюр

Для створення такого манікюру використовується спеціальний лак з найдрібнішими металевими частинками, які під впливом магніту (що йде в комплекті з лаком) змінюють своє положення, створюючи ефект оксамитової тканини. Якщо ви віддаєте перевагу більш стриманим дизайнам, варто вибрати нейтральні відтінки. У таких кольорах "оксамитове" покриття також буде мати ефектний вигляд.

No-Nicure

Тренд No-Nicure, тобто без будь-якого покриття. Пропонується в ідеалі зовсім відмовитися від лаку. Щоб нігті мали доглянутий вигляд, важливо ідеально обробити кутикулу і надати нігтям правильну форму. Якщо ви не готові повністю відмовитись від покриття, є кілька інших варіантів: це може бути повністю прозоре або ніжне нюдове покриття, яке можна носити з матовим фінішем.

З точками

Головним елементом манікюру є маленька цятка, нанесена контрастним лаком. У класичній версії такий манікюр виконується на коротких нігтях, попередньо покритих прозорим базовим покриттям. Просто поставте точку обраного вами кольору біля основи нігтя, розташувавши її посередині. Вибір кольору залишається на ваш вибір: від чорного до червоного, від яскраво-жовтого до блідо-рожевого.

"Рідкий метал"

Можна використовувати "металеві" елементи у манікюрі різноманітними способами. Цього сезону особливо популярний дизайн "рідкий метал", який досягається за допомогою спеціального металізованого лаку, що нагадує розплавлене золото, срібло або інший метал — вибір залежить від ваших вподобань. Це можуть бути точки, акуратні смуги або мікрофренч, які нададуть вашому манікюру вишуканого вигляду.

Раніше ми писали, який вигляд має тренд "чорничне молоко" на нігтях. Він користується популярністю серед провідних модних знаменитостей у всьому світі.