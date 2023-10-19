Які пуховики спотворюють вас: підказки стиліста, щоб вибрати стильну зимову куртку (фото)

Під час вибору верхнього одягу врахуйте кілька нюансів

Різноманітність трендів на верхній одяг цього сезону дозволяє знайти не тільки зручний і теплий, а й стильний варіант. Навіть пуховик не псуватиме ваш образ в холодний сезон, якщо знайти актуальний варіант.

Які пуховики вже вийшли з моди, а які стануть чудовим рішенням цієї зими? Детальніше розповідає блог стилістки purpur.stylist у Instagram.

Так, перш за все зверніть увагу на довжину, вона має доходити мінімум до середини стегна. Укорочені фасони, за словами стилістки, не підходять для холодної погоди. Куртка, яка закінчується у зоні колін, також зіпсує ваш образ.

Крім того, стилістка радить вибирати матову, гладку тканину. За її словами, шкірозамінники, голографіка, "баранчик" зараз абсолютно неактуальні.

Застарілі пуховики

Хутро на пуховику, що штучне, що натуральне – ще одне табу. У найближчі п’ять років, запевняє стилістка, подібний декор у моду не повертатиметься. Дрібний рядок і купа швів – інші приклади невдалих пуховиків, до того ж, подібні елементи можуть збільшити силует. А ось високий комір – і зігріє, і не знизить градус стилю в аутфіті.

Не забувайте приділяти увагу фурнітурі, вона має бути якісною. Актуальний пуховик має бути достатньо об’ємним, щоб умістити теплий светр або худі.

Стильні пуховики

Раніше "Телеграф" розповідав, яке взуття в моді в осінньому сезоні. Лише одна пара здатна вивести ваш зовнішній вигляд на новий рівень.