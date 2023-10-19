Величезні сумки, краватки та кольорові колготки: трендові аксесуари, щоб освіжити осінній образ (фото)
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З трендовим клатчем або ефектними рукавичками ваші аутфіти заграють по-новому
В осінньо-зимових образах важливо продумати не лише одяг, пару взуття, а й подбати про актуальні аксесуари. На щастя, тренди цього року приємно порадують навіть найпримхливішу модницю.
Які сумки, прикраси та інші аксесуари на піку тенденцій? Про це розповідає стилістка Ганна Ляшенко у Instagram.
За словами стилістки, саме аксесуари та способи носіння речей роблять навіть прості образи незвичайними й стильними. Не варто слідувати всім трендам відразу, але один вдалий стилістичний прийом здатний освіжити ваш аутфіт навіть у холодну погоду.
Тренди на аксесуари в осінньо-зимовому сезоні, радить стилістка:
- Сумки: розміру хl та xxxl, червоні, а також блискучі (сріблясті, золотисті);
- Великі клатчі та сумки у формі саквояжу;
- Масивні ланцюги, намисто, сережки та браслети, які можна носити зверху одягу та на рукавички;
- Рукавички – кольорові, шкіряні, високі та звичайні, як акцент у образі;
- Краватки;
- Шкарпетки, гольфи, панчохи та колготи (кольорові, помітні у комплектах).
Крім того, варто звернути увагу на актуальні цього сезону стилістичні прийоми, а саме:
- Спідниці та сукні зі штанами;
- Колготи поверх одягу й взуття;
- Незвичайне носіння сумок під рукою, як клатчі (навіть якщо це інша модель);
- Дві сумки разом.
Тренди сезону осінь-зима 2023-2024
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