Величезні сумки, краватки та кольорові колготки: трендові аксесуари, щоб освіжити осінній образ (фото)

З трендовим клатчем або ефектними рукавичками ваші аутфіти заграють по-новому

В осінньо-зимових образах важливо продумати не лише одяг, пару взуття, а й подбати про актуальні аксесуари. На щастя, тренди цього року приємно порадують навіть найпримхливішу модницю.

Які сумки, прикраси та інші аксесуари на піку тенденцій? Про це розповідає стилістка Ганна Ляшенко у Instagram.

За словами стилістки, саме аксесуари та способи носіння речей роблять навіть прості образи незвичайними й стильними. Не варто слідувати всім трендам відразу, але один вдалий стилістичний прийом здатний освіжити ваш аутфіт навіть у холодну погоду.

Тренди на аксесуари в осінньо-зимовому сезоні, радить стилістка:

Сумки: розміру хl та xxxl, червоні, а також блискучі (сріблясті, золотисті);

Великі клатчі та сумки у формі саквояжу;

Масивні ланцюги, намисто, сережки та браслети, які можна носити зверху одягу та на рукавички;

Рукавички – кольорові, шкіряні, високі та звичайні, як акцент у образі;

Краватки;

Шкарпетки, гольфи, панчохи та колготи (кольорові, помітні у комплектах).

Крім того, варто звернути увагу на актуальні цього сезону стилістичні прийоми, а саме:

Спідниці та сукні зі штанами; Колготи поверх одягу й взуття; Незвичайне носіння сумок під рукою, як клатчі (навіть якщо це інша модель); Дві сумки разом.

Тренди сезону осінь-зима 2023-2024

Краватки

Сумки більші

Трендові відтінки

Стильні образи

Прикраси

Незвичайні стилістичні прийоми

Актуальні моделі

Затишний тренд

Трендові образи

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