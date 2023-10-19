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Величезні сумки, краватки та кольорові колготки: трендові аксесуари, щоб освіжити осінній образ (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Без аксесуарів образ неповноцінний Новина оновлена 19 жовтня 2023, 22:52
Без аксесуарів образ неповноцінний. Фото Getty Images

З трендовим клатчем або ефектними рукавичками ваші аутфіти заграють по-новому

В осінньо-зимових образах важливо продумати не лише одяг, пару взуття, а й подбати про актуальні аксесуари. На щастя, тренди цього року приємно порадують навіть найпримхливішу модницю.

Які сумки, прикраси та інші аксесуари на піку тенденцій? Про це розповідає стилістка Ганна Ляшенко у Instagram.

За словами стилістки, саме аксесуари та способи носіння речей роблять навіть прості образи незвичайними й стильними. Не варто слідувати всім трендам відразу, але один вдалий стилістичний прийом здатний освіжити ваш аутфіт навіть у холодну погоду.

Тренди на аксесуари в осінньо-зимовому сезоні, радить стилістка:

  • Сумки: розміру хl та xxxl, червоні, а також блискучі (сріблясті, золотисті);
  • Великі клатчі та сумки у формі саквояжу;
  • Масивні ланцюги, намисто, сережки та браслети, які можна носити зверху одягу та на рукавички;
  • Рукавички – кольорові, шкіряні, високі та звичайні, як акцент у образі;
  • Краватки;
  • Шкарпетки, гольфи, панчохи та колготи (кольорові, помітні у комплектах).

Крім того, варто звернути увагу на актуальні цього сезону стилістичні прийоми, а саме:

  1. Спідниці та сукні зі штанами;
  2. Колготи поверх одягу й взуття;
  3. Незвичайне носіння сумок під рукою, як клатчі (навіть якщо це інша модель);
  4. Дві сумки разом.

Тренди сезону осінь-зима 2023-2024

Краватки
Краватки
Сумки
Сумки більші
Сумки
Трендові відтінки
Стильні образи на осінь
Стильні образи
Стильні образи
Прикраси
Стильні образи
Незвичайні стилістичні прийоми
Сумки
Актуальні моделі
Стильні образи
Затишний тренд
Стильні образи
Трендові образи

Раніше "Телеграф" розповідав, як обрати модний головний убір цього сезону. Крім шапок варто придивитися до панам та балаклав.

Теги:
#Сумки #Стиль #Тренди