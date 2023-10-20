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Забудьте про вузькі джинси: п’ять основних трендів деніму, які потрібно купити прямо зараз (фото)

Автор
Юлія Тараненко Юлія Тараненко
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Джинси залишаються стильною класикою на роки
Джинси залишаються стильною класикою на роки. Фото Freepik

Денім — ідеальний вибір як для виходу, так і для повсякденного аутфіту

Актуальний у сезоні осінь-зима 2023 джинсовий стиль стрімко відходить від гладких силуетів до більш розслаблених та об’ємних моделей. Вплив стрітстайлу є незаперечним — і в результаті ми бачимо тенденції, що впливають на модних дизайнерів, а не навпаки.

Портал ELLE UK зазначає, що наше уявлення про те, що виглядає круто, змінилося. Про свіжі тенденції джинсової моди розповіла Ліббі Пейдж, директор з маркетингу Net-A-Porter – міжнародного майданчика з продажу топових фешн-брендів.

Модні джинси 2023 — п’ять ключових трендів

  • Вічні джинси

Класичні прямі із середньою талією — це справді найуніверсальніші штани. Вихід із дому? Додайте каблуки та прозорий верх. Збираєтеся на роботу? Поєднуйте з лоферами та невимушеною моделлю на ґудзиках.

Класичні джинси
Фото: Getty Images
  • Джинси з низькою посадкою

Низька посадка не обов’язково означає оголювати живіт. Додайте елегантні аксесуари та яскраві кольори або безпрограшний чорний.

Джинси з низькою посадкою
Фото: Getty Images
  • Широкі джинси

Один із найпопулярніших фасонів залишається в тренді й дуже універсальний за стилем. Поєднуйте їх із взуттям на платформі, щоб підняти настрій і нарядитись для особливих випадків — цього року гранж знову в моді.

Але якщо "доктор Мартенс" вам не до вподоби, спробуйте змінити сценарій та одягнути балетки. Ви можете бути приємно здивовані!

Широкі джинси
Фото: Getty Images
  • Джинси-карго

Цей стиль, представлений під час місяця моди нового сезону майже чвертю всіх дизайнерів, відображає ідею практичності – ви інвестуєте у довговічні, міцні, але водночас класні моделі, які послужать вам як на роботі, так і на вихідних. Вони стануть у пригоді, якщо ви хочете одягтися практично і почуватися комфортно. Це також відмінний варіант, якщо ви хочете поекспериментувати з різними кольорами.

Джинси карго
Фото: Getty Images
  • Джинсова спідниця максі

Основна тенденція сезону. 90-ті роки, чи то гранж, чи мінімалізм, міцно повертаються в моду. Улюблена річ на кожен день — довга джинсова спідниця, яка стане важливим елементом вашого гардероба.

Джинсова спідниця максі
Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, які речі та який колір поєднується з джинсами найкраще. Нейтральне полотно деніму краще за все підходить для стилізації ідеального образу!

Теги:
#Мода #Джинси #Тренди #Денім