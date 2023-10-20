Рус

Французька ілюзія та оксамитовий блиск: топ-7 ідей нейл-арту, модних цієї осені (фото, відео)

Автор
Юлія Тараненко Юлія Тараненко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Модний манікюр підкреслить індивідуальність Новина оновлена 20 жовтня 2023, 14:23
Модний манікюр підкреслить індивідуальність. Фото Freepik

Неймовірно красиві та стильні ідеї нейл-арту

Свіжі тенденції та кольори модного манікюру, у тому числі й мінімалістський дизайн нігтів, не залишать байдужою жодну жінку, яка хоче виглядати стильно. Цей вибір завжди важливий, адже нігті можуть органічно доповнити ваш образ або навпаки, зробити в ньому яскравий акцент.

Портал whowhatwear пропонує добірку єдиних трендів 2023 року, які вам потрібно знати. Ви просто повинні мати ці ідеї на своєму радарі, наголошують стилісти.

Тренди нігтів на осінь 2023 року

  • French Illusion

Це нейл-тренд із оптичною ілюзією захопив уяву по всьому світу. Ефект омбре створює неймовірний тривимірний вигляд.

Французький манікюр
Ілюзія світла і тіні на нігтях в осінній палітрі. Фото: instagram.com/nailartbyqueenie
Комбінація подвійного френча омбре. Джерело: instagram.com/nailartbyqueenie
Анотація лаванда френч
Лавандовий френч з абстрактним розташуванням. Джерело: instagram.com/nailartbyqueenie
  • Оксамитові нігті

Цей нейл-ефект стрімко набирає обертів завдяки різноманітним методам нанесення та дизайну. Мерехтливі лаки реагують на вплив магнітного поля і створюють подвійний ефект, що нагадує дорогий оксамит.

Оксамитовий манікюр
Скріншот: instagram.com/nailartbyqueenie
Оксамитовий манікюр
Скріншот: instagram.com/nailartbyqueenie
Оксамитовий манікюр
Скотншот: instagram.com/nailartbyqueenie
Французький манікюр у оксамитовому стилі
Французький оксамитовий манікюр. Фото: instagram.com/nailartbyqueenie
  • Шоколадна абстракція
Коричневий манікюр із чорним
Фото: instagram.com/browngirlhands
  • Розплавлений металік

Райдужне сріблясте покриття надає нігтям відчуття незвичайності, якоїсь віртуальної реальності. Ми продовжуємо спостерігати, як панують хромові порошки та розплавлені поліролі.

Хромована пудра у манікюрі
Створено з використанням хромованої пудри, яка втирається у ніготь. Фото: nstagram.com/nailartbyqueenie
  • Оптимістичні відтінки

Сміливі, бадьорі кольори, такі як бірюза, фуксія, яскраво-синій та соковитий червоний, продемонструють оптимізм та бажання радості. Незалежно від того, чи це мінімалістичний французький кінчик, чи суперечливі яскраві тони, ми отримуємо дофамін від цих яскравих відтінків нігтів.

Френч з помаранчевим
Помаранчевий френч навпаки. Фото: instagram.com/nailartbyqueenie
Зелений френч
М’ятно-зелений у тренді цього сезону. Фото: instagram.com/harrietwestmoreland
Яскравий манікюр
Ці кольори піднімають настрій. Фото: instagram.com/themaniclub
  • Нігті Mood Ring
манікюр кільце настрою
Елегантно та стильно. Фото: instagram.com/nailartbyqueenie
  • Молочні нігті

Цей тренд стосується як текстури, так і кольору. Також ви можете подумати про змішаний рожево-білий французький манікюр з прозорим блискучим покриттям. Вибирайте між холодними або теплими відтінками, які краще відповідають вашому тону шкіри.

Молочний манікюр
Молочний відтінок у тренді. Фото: instagram.com/bambinailss

Раніше ми розповідали, що коричневий манікюр цього сезону став одним з головних трендів. Дивіться ідеї дизайнерів для модних нігтів у коричневих відтінках.

Теги:
#Мода #Манікюр