Французька ілюзія та оксамитовий блиск: топ-7 ідей нейл-арту, модних цієї осені (фото, відео)
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Неймовірно красиві та стильні ідеї нейл-арту
Свіжі тенденції та кольори модного манікюру, у тому числі й мінімалістський дизайн нігтів, не залишать байдужою жодну жінку, яка хоче виглядати стильно. Цей вибір завжди важливий, адже нігті можуть органічно доповнити ваш образ або навпаки, зробити в ньому яскравий акцент.
Портал whowhatwear пропонує добірку єдиних трендів 2023 року, які вам потрібно знати. Ви просто повинні мати ці ідеї на своєму радарі, наголошують стилісти.
Тренди нігтів на осінь 2023 року
- French Illusion
Це нейл-тренд із оптичною ілюзією захопив уяву по всьому світу. Ефект омбре створює неймовірний тривимірний вигляд.
- Оксамитові нігті
Цей нейл-ефект стрімко набирає обертів завдяки різноманітним методам нанесення та дизайну. Мерехтливі лаки реагують на вплив магнітного поля і створюють подвійний ефект, що нагадує дорогий оксамит.
- Шоколадна абстракція
- Розплавлений металік
Райдужне сріблясте покриття надає нігтям відчуття незвичайності, якоїсь віртуальної реальності. Ми продовжуємо спостерігати, як панують хромові порошки та розплавлені поліролі.
- Оптимістичні відтінки
Сміливі, бадьорі кольори, такі як бірюза, фуксія, яскраво-синій та соковитий червоний, продемонструють оптимізм та бажання радості. Незалежно від того, чи це мінімалістичний французький кінчик, чи суперечливі яскраві тони, ми отримуємо дофамін від цих яскравих відтінків нігтів.
- Нігті Mood Ring
- Молочні нігті
Цей тренд стосується як текстури, так і кольору. Також ви можете подумати про змішаний рожево-білий французький манікюр з прозорим блискучим покриттям. Вибирайте між холодними або теплими відтінками, які краще відповідають вашому тону шкіри.
Раніше ми розповідали, що коричневий манікюр цього сезону став одним з головних трендів. Дивіться ідеї дизайнерів для модних нігтів у коричневих відтінках.