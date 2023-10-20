Французька ілюзія та оксамитовий блиск: топ-7 ідей нейл-арту, модних цієї осені (фото, відео)

Неймовірно красиві та стильні ідеї нейл-арту

Свіжі тенденції та кольори модного манікюру, у тому числі й мінімалістський дизайн нігтів, не залишать байдужою жодну жінку, яка хоче виглядати стильно. Цей вибір завжди важливий, адже нігті можуть органічно доповнити ваш образ або навпаки, зробити в ньому яскравий акцент.

Портал whowhatwear пропонує добірку єдиних трендів 2023 року, які вам потрібно знати. Ви просто повинні мати ці ідеї на своєму радарі, наголошують стилісти.

Тренди нігтів на осінь 2023 року

French Illusion

Це нейл-тренд із оптичною ілюзією захопив уяву по всьому світу. Ефект омбре створює неймовірний тривимірний вигляд.

Ілюзія світла і тіні на нігтях в осінній палітрі. Фото: instagram.com/nailartbyqueenie

Комбінація подвійного френча омбре. Джерело: instagram.com/nailartbyqueenie

Лавандовий френч з абстрактним розташуванням. Джерело: instagram.com/nailartbyqueenie

Оксамитові нігті

Цей нейл-ефект стрімко набирає обертів завдяки різноманітним методам нанесення та дизайну. Мерехтливі лаки реагують на вплив магнітного поля і створюють подвійний ефект, що нагадує дорогий оксамит.

Французький оксамитовий манікюр. Фото: instagram.com/nailartbyqueenie

Шоколадна абстракція

Розплавлений металік

Райдужне сріблясте покриття надає нігтям відчуття незвичайності, якоїсь віртуальної реальності. Ми продовжуємо спостерігати, як панують хромові порошки та розплавлені поліролі.

Створено з використанням хромованої пудри, яка втирається у ніготь. Фото: nstagram.com/nailartbyqueenie

Оптимістичні відтінки

Сміливі, бадьорі кольори, такі як бірюза, фуксія, яскраво-синій та соковитий червоний, продемонструють оптимізм та бажання радості. Незалежно від того, чи це мінімалістичний французький кінчик, чи суперечливі яскраві тони, ми отримуємо дофамін від цих яскравих відтінків нігтів.

Помаранчевий френч навпаки. Фото: instagram.com/nailartbyqueenie

М’ятно-зелений у тренді цього сезону. Фото: instagram.com/harrietwestmoreland

Ці кольори піднімають настрій. Фото: instagram.com/themaniclub

Нігті Mood Ring

Елегантно та стильно. Фото: instagram.com/nailartbyqueenie

Молочні нігті

Цей тренд стосується як текстури, так і кольору. Також ви можете подумати про змішаний рожево-білий французький манікюр з прозорим блискучим покриттям. Вибирайте між холодними або теплими відтінками, які краще відповідають вашому тону шкіри.

Молочний відтінок у тренді. Фото: instagram.com/bambinailss

Раніше ми розповідали, що коричневий манікюр цього сезону став одним з головних трендів. Дивіться ідеї дизайнерів для модних нігтів у коричневих відтінках.