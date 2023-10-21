Шоколадне асорті: цей манікюр у коричневих тонах став найтрендовішим восени 2023 року (фото)

Цей манікюр – головний тренд сезону

У кожному сезоні свої тренди на манікюр та відтінки цього незамінного елементу жіночності та стилю. Осінь 2023 року ознаменувалася шоколадними та кавовими кольорами, такий манікюр все частіше обирають модниці по всьому світу. Раніше ми розповідали про найкращі ідеї манікюру з блискітками на осінь, а сьогодні розберемося з шоколадним асорті.

Як виявилось, у тренді вся палітра шоколадних відтінків — таке собі шоколадне асорті на нігтях, пише apostrophe.ua. Тут і світлі бежеві відтінки, і кава з молоком, і насичений глибокий шоколадний.

Френч з шоколадним асорті

У звичний класичний френч можна вплести елементи шоколадного тренду. Просто нанесіть на кінчики нігтів не білу смужку, а різні відтінки коричневого. Такий манікюр виглядатиме дуже елегантно.

Лінії, горошок, шашечка

У шоколадний манікюр можна додати нотки грайливості, зробивши геометричні чи абстрактні малюнки. Серед коричневої палітри багато відтінків, тому є місце для фантазії.

Шоколад із блискітками

До шоколадних кольорів у манікюрі чудово підійде гліттер – золотисті та сріблясті відтінки будуть виглядати дуже вишукано та доповнять будь-який образ.

Розширюємо палітру

До шоколадних відтінків та дизайнів у манікюрі можна додати й інші "теплі" кольори. Сміливо поєднуйте коричневий із червоним, помаранчевим, карамельним, жовтим і навіть пастельним рожевим.

Раніше "Телеграф" розповідав, що коричневий манікюр став головним трендом осені. Дивіться та вибирайте собі ідеї дизайнів з фото.