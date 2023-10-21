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Шоколадне асорті: цей манікюр у коричневих тонах став найтрендовішим восени 2023 року (фото)

Автор
Галина Струс Галина Струс
Дата публікації
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Такий манікюр виглядає дуже витончено та "смачно" Новина оновлена 21 жовтня 2023, 13:54
Такий манікюр виглядає дуже витончено та "смачно". Фото Freepik

Цей манікюр – головний тренд сезону

У кожному сезоні свої тренди на манікюр та відтінки цього незамінного елементу жіночності та стилю. Осінь 2023 року ознаменувалася шоколадними та кавовими кольорами, такий манікюр все частіше обирають модниці по всьому світу. Раніше ми розповідали про найкращі ідеї манікюру з блискітками на осінь, а сьогодні розберемося з шоколадним асорті.

Як виявилось, у тренді вся палітра шоколадних відтінків — таке собі шоколадне асорті на нігтях, пише apostrophe.ua. Тут і світлі бежеві відтінки, і кава з молоком, і насичений глибокий шоколадний.

Френч з шоколадним асорті

У звичний класичний френч можна вплести елементи шоколадного тренду. Просто нанесіть на кінчики нігтів не білу смужку, а різні відтінки коричневого. Такий манікюр виглядатиме дуже елегантно.

коричневий френч
дизайн манікюру

Лінії, горошок, шашечка

У шоколадний манікюр можна додати нотки грайливості, зробивши геометричні чи абстрактні малюнки. Серед коричневої палітри багато відтінків, тому є місце для фантазії.

незвичайний дизайн манікюру
ідеї дизайну манікюру

Шоколад із блискітками

До шоколадних кольорів у манікюрі чудово підійде гліттер – золотисті та сріблясті відтінки будуть виглядати дуже вишукано та доповнять будь-який образ.

шоколадний манікюр

Розширюємо палітру

До шоколадних відтінків та дизайнів у манікюрі можна додати й інші "теплі" кольори. Сміливо поєднуйте коричневий із червоним, помаранчевим, карамельним, жовтим і навіть пастельним рожевим.

манікюр у коричневих кольорах

Раніше "Телеграф" розповідав, що коричневий манікюр став головним трендом осені. Дивіться та вибирайте собі ідеї дизайнів з фото.

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#Ідеї манікюру #Коричневий манікюр