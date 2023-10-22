Куртка лайнер, уггі і не тільки: як стилізувати п’ять надбридлих речей у модні луки (фото)
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Кросівки та косухи ніхто не скидав з рахунків
Коли ваш образ складений у модних трендах, вони є потужним інструментом для вираження вашої індивідуальності та підвищення впевненості в собі в будь-якій ситуації. А що робити, якщо речі залишаються в трендах, але вони вже трохи вам набридли?
Відповідь на це запитання дає у своєму блозі стиліст Матвій Криклій. Він зазначає, що досить важко оцінити, які саме тренди набридли. Для когось саме ці речі були й будуть особистою базою, а хтось, навпаки, й не розглядав їх ніколи. Тим не менш, ці речі можна стилізувати оригінально і відмінно від більшості!
Стильні образи на осінь 2023 – п’ять варіантів
- Потерта косуха⠀
Типові патерни поєднання:
- з облягаючим низом (легінси, скіні);
- з класичними брюками;
- з прямими/wide leg джинсами;
- речі у нейтральній колірній гамі;
- черевики на шнурівці чи челсі.
Для стилізації стиліст радить додати кольори та зіграти з фактурами різного ступеня текстурованості. Також буде актуальним збалансувати грубість косухи легкою елегантністю та романтизмом (спідниця, прикраси).
- Стьобаний лайнер
Типові патерни:
- нейтральна кольорова гама;
- стиль casual чи sport casual;
- зі спортивним костюмом.
Доповнити образ можна елегантними елементами. Також додати структуровані аксесуари та зіграти з фактурами та кольорами образу.
- Сумка пінко (Pinko)
Типові патерни поєднання:
- звичні кежуальні образи (сині джинси, чорний пуховик, черевики);
- навпаки, надто багато гламуру.
Стиліст радить міксувати полярні між собою стилі. Також буде актуальним додати кольори та акцентні принти, які підтримають активність сумки.
- Кросівки Adidas Samba
Типові патерни:
- широкі джинси;
- класичні штани-палаццо;
- прямі спідниці міді та максі;
- багато супер-базових образів.
Щоб стилізувати цей бренд, стиліст пропонує додати нетиповий верх та низ (наприклад, комбінезон). Також можна доповнити образ цікавими за формою чи фактурою аксесуарами.
- Уггі на платформі
Типові патерни:
- у спортивній естетиці;
- з вузьким низом типу легінсів або скіні-джинсів;
- зі світшотами та джемперами;
- з пуховиками.
Для того, щоб освіжити образ, можна використовувати довгу спідницю як низ. Також зіграє оригінальніший варіант верхнього одягу — наприклад, жилет, дублянка або тренч. Додадуть акценту в образ стильні структуровані аксесуари.
Раніше ми розповідали, як стильно носити кросівки восени. Ці ідеї зроблять ваш образ незабутнім.