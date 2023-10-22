Куртка лайнер, уггі і не тільки: як стилізувати п’ять надбридлих речей у модні луки (фото)

Кросівки та косухи ніхто не скидав з рахунків

Коли ваш образ складений у модних трендах, вони є потужним інструментом для вираження вашої індивідуальності та підвищення впевненості в собі в будь-якій ситуації. А що робити, якщо речі залишаються в трендах, але вони вже трохи вам набридли?

Відповідь на це запитання дає у своєму блозі стиліст Матвій Криклій. Він зазначає, що досить важко оцінити, які саме тренди набридли. Для когось саме ці речі були й будуть особистою базою, а хтось, навпаки, й не розглядав їх ніколи. Тим не менш, ці речі можна стилізувати оригінально і відмінно від більшості!

Стильні образи на осінь 2023 – п’ять варіантів

Потерта косуха⠀

Типові патерни поєднання:

з облягаючим низом (легінси, скіні);

з класичними брюками;

з прямими/wide leg джинсами;

речі у нейтральній колірній гамі;

черевики на шнурівці чи челсі.

Для стилізації стиліст радить додати кольори та зіграти з фактурами різного ступеня текстурованості. Також буде актуальним збалансувати грубість косухи легкою елегантністю та романтизмом (спідниця, прикраси).

Стьобаний лайнер

Типові патерни:

нейтральна кольорова гама;

стиль casual чи sport casual;

зі спортивним костюмом.

Доповнити образ можна елегантними елементами. Також додати структуровані аксесуари та зіграти з фактурами та кольорами образу.

Сумка пінко (Pinko)

Типові патерни поєднання:

звичні кежуальні образи (сині джинси, чорний пуховик, черевики);

навпаки, надто багато гламуру.

Стиліст радить міксувати полярні між собою стилі. Також буде актуальним додати кольори та акцентні принти, які підтримають активність сумки.

Кросівки Adidas Samba

Типові патерни:

широкі джинси;

класичні штани-палаццо;

прямі спідниці міді та максі;

багато супер-базових образів.

Щоб стилізувати цей бренд, стиліст пропонує додати нетиповий верх та низ (наприклад, комбінезон). Також можна доповнити образ цікавими за формою чи фактурою аксесуарами.

Уггі на платформі

Типові патерни:

у спортивній естетиці;

з вузьким низом типу легінсів або скіні-джинсів;

зі світшотами та джемперами;

з пуховиками.

Для того, щоб освіжити образ, можна використовувати довгу спідницю як низ. Також зіграє оригінальніший варіант верхнього одягу — наприклад, жилет, дублянка або тренч. Додадуть акценту в образ стильні структуровані аксесуари.

Раніше ми розповідали, як стильно носити кросівки восени. Ці ідеї зроблять ваш образ незабутнім.