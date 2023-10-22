Рус

Куртка лайнер, уггі і не тільки: як стилізувати п’ять надбридлих речей у модні луки (фото)

Автор
Юлія Тараненко Юлія Тараненко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Модний одяг може ховатися у вашій шафі
Модний одяг може ховатися у вашій шафі. Фото Freepik

Кросівки та косухи ніхто не скидав з рахунків

Коли ваш образ складений у модних трендах, вони є потужним інструментом для вираження вашої індивідуальності та підвищення впевненості в собі в будь-якій ситуації. А що робити, якщо речі залишаються в трендах, але вони вже трохи вам набридли?

Відповідь на це запитання дає у своєму блозі стиліст Матвій Криклій. Він зазначає, що досить важко оцінити, які саме тренди набридли. Для когось саме ці речі були й будуть особистою базою, а хтось, навпаки, й не розглядав їх ніколи. Тим не менш, ці речі можна стилізувати оригінально і відмінно від більшості!

Стильні образи на осінь 2023 – п’ять варіантів

  • Потерта косуха⠀

Типові патерни поєднання:

  • з облягаючим низом (легінси, скіні);
  • з класичними брюками;
  • з прямими/wide leg джинсами;
  • речі у нейтральній колірній гамі;
  • черевики на шнурівці чи челсі.

Для стилізації стиліст радить додати кольори та зіграти з фактурами різного ступеня текстурованості. Також буде актуальним збалансувати грубість косухи легкою елегантністю та романтизмом (спідниця, прикраси).

стильний лук осінь 2023
Фото: instagram.com/matveyykl
  • Стьобаний лайнер

Типові патерни:

  • нейтральна кольорова гама;
  • стиль casual чи sport casual;
  • зі спортивним костюмом.
модний лук осінь 2023
Фото: instagram.com/matveyykl

Доповнити образ можна елегантними елементами. Також додати структуровані аксесуари та зіграти з фактурами та кольорами образу.

  • Сумка пінко (Pinko)

Типові патерни поєднання:

  • звичні кежуальні образи (сині джинси, чорний пуховик, черевики);
  • навпаки, надто багато гламуру.

Стиліст радить міксувати полярні між собою стилі. Також буде актуальним додати кольори та акцентні принти, які підтримають активність сумки.

стильний лук осінь 2023
Фото: instagram.com/matveyykl
  • Кросівки Adidas Samba

Типові патерни:

  • широкі джинси;
  • класичні штани-палаццо;
  • прямі спідниці міді та максі;
  • багато супер-базових образів.

Щоб стилізувати цей бренд, стиліст пропонує додати нетиповий верх та низ (наприклад, комбінезон). Також можна доповнити образ цікавими за формою чи фактурою аксесуарами.

модний лук осінь 2023
Фото: instagram.com/matveyykl
  • Уггі на платформі

Типові патерни:

  • у спортивній естетиці;
  • з вузьким низом типу легінсів або скіні-джинсів;
  • зі світшотами та джемперами;
  • з пуховиками.

Для того, щоб освіжити образ, можна використовувати довгу спідницю як низ. Також зіграє оригінальніший варіант верхнього одягу — наприклад, жилет, дублянка або тренч. Додадуть акценту в образ стильні структуровані аксесуари.

стильний лук осінь 2023
Фото: instagram.com/matveyykl

Раніше ми розповідали, як стильно носити кросівки восени. Ці ідеї зроблять ваш образ незабутнім.

Теги:
#Мода #Стиль #Тренди