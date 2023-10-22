Наймодніший принт осені 2023: ідеї дизайну манікюра в горошок (фото)

Він легкий, романтичний та жіночний

Майстри нейл-арту продовжують експериментувати із принтами для нігтів уже не перший сезон. Якщо влітку на перший план виходили квіткові візерунки, то цього сезону основним трендом став принт у вигляді гороху.

Манікюр у горошок став справжнім хітом цього сезону. Стильний принт можна використовувати для декору нігтів у різний спосіб. Найпростіший і очевидніший варіант — покрити ним усі нігті.

Нігті у горошок: стильні ідеї трендового манікюру

Горошини можуть бути крихітними або великими, вишикуваними в акуратні ряди або розташованими хаотично — вибір залежить від ваших уподобань. Якщо вам не подобається класична чорно-біла гамма кольорів, то можна вибрати різнокольорові варіанти малюнка. Наприклад, горошок у пастельних відтінках або, навпаки, яскравих, матиме дуже ефектний вигляд.

Спробуйте не наносити модний малюнок на всю поверхню нігтя, а обмежитись тільки його кінчиками: так ви зможете створити стильний френч. Розмістіть горох або в центрі або вздовж країв нігтя, щоб надати своєму манікюру унікальність.

Раніше ми писали, який вигляд має тренд "чорничне молоко" на нігтях. Він користується популярністю серед провідних модних знаменитостей у всьому світі.