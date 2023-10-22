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На піку трендів восени 2023: які куртки та дублянки зроблять ваш образ ідеальним (фото)

Автор
Галина Струс Галина Струс
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Доповніть свій гардероб трендовими дублянками Новина оновлена 22 жовтня 2023, 19:38
Доповніть свій гардероб трендовими дублянками. Фото Freepik

Ці теплі та затишні куртки та дублянки довершать ваш осінній образ.

Теплий вересень змінився прохолодним жовтнем, а значить саме час переглянути свій гардероб і стильно утеплитися на осінь і холодний сезон. Як виявилося, у трендах цієї осені дублянки різних моделей та байкерські куртки модних фасонів.

Саме дублянки завоювали серця модниць по всьому світу та вийшли на перші позиції серед трендового жіночого одягу в сезоні осінь-зима 2023/2024, пише apostrophe.ua. Пропонуємо дізнатися, які моделі наймодніші цього сезону.

Дублянка зі шкіряним оздобленням

Ця модель дублянок виборола лідерські позиції, модниці все частіше обирають саме цей фасон. Таку дублянку можна поєднувати з джинсами та кросами, або навіть ботильйонами, і від цього ваш образ лише виграє.

світла дублянка

Куртка-дублянка оверсайз

Це теж не менш популярна та стильна модель у холодному сезоні. Найкраще вибирати дублянку-оверсайз середньої довжини. Такий верхній одяг відмінно виглядатиме як з класичними чорними брюками, так і з джинсами.

дублянка оверсайз

Укорочена дублянка

Укорочена дублянка теж серед фаворитів у жіночому верхньому одязі. Вона чудово поєднується зі спідницею, що зробить образ жіночним та елегантним. Але можна носити вкорочену дублянку і зі звичними штанами і навіть спортивками.

укорочена дублянка

Дублянка-авіатор

Стильна та затишна ця модель стане вашою улюбленою у холодному сезоні. Така куртка чудово виглядатиме з джинсами і довгими спідницями. Також до неї відмінно підійдуть теплі шапки, вовняні панами та кашемірові шарфи.

чорна дублянка

Байкерська куртка

Така куртка зі штучного хутра є одним із варіантів дублянки. Вона може замінити звичний зимовий пуховик. При цьому до неї дуже просто підбирати решту предметів гардеробу. Байкерська куртка з джинсами та білими кросами або ковбойськими чоботями зробить ваш образ стильним та злегка хуліганським.

байкерська куртка

Раніше "Телеграф" розповідав, які модні головні убори підкреслять осінній образ будь-якої модниці. Дивіться та беріть собі на озброєння.

Теги:
#Тренди #Верхній одяг #Дублянки