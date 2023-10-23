На піку стилю в будь-який холод: які зимові тренди зроблять ваш образ бездоганним цього сезону (фото)

Пора згадати про утеплення до холодів

Неймовірно теплий початок осені настільки нас розпестив, що таке різке зниження температури та перехід до холодної погоди, який очікується цього тижня, може стати справжнім шоком. Настав час не лише терміново утеплюватися зараз, а й задуматися про зимовий одяг, щоб встигнути підготуватися до морозів.

У своєму блозі в Instagram стиліст Матвій Калугін розповів, яким стильним верхнім одягом варто доповнити свій гардероб цього сезону. У цих речах навіть у холод ваші образи будуть бездоганні.

Які куртки модні у 2023-2024 роках

Вовняний бомбер – кежуальніша альтернатива пальта. Найкраще підійде до гардеробів шанувальників кежуалу та спорту. З класичними речами, своєю чергою, стильно контрастуватиме.

Бомбери з хутряним коміром – тренд сезону. Можна вибирати моделі з нейлону, шкіри, замші. Вдало поєднуються з гранжем, стилем преппі, кежуал і навіть романтичними елементами образів.

Дуті жилети. Звичайно, їх носимо вже зараз, але якщо ви постійно пересуваєтеся на авто, вони будуть актуальними й взимку. У морозні дні одягати їх варто з теплим светром та термобілизною.⠀

Жилети з овечої шкіри. Вони найкраще підійдуть як доповнення до класичних, кежуальних чи романтичних образів.

Короткі пальта продовжують бути на піку своєї актуальності. Носити їх потрібно зі штанами або довжиною максі суконь чи спідниць.

Дублянки оригінального крою. Якщо у вас вже є класичні моделі та хочете спробувати щось нове, звертайте увагу на такі елементи: об’ємні рукави; асиметрія; шви навиворіт; гіпертрофований комір; двобортні дублянки та дублянки з поясом.

Гладкі шуби-дафлкоти. Це коротка, гладка, наче плюшева шубка з характерними застібками. Якщо на одязі дерев’яні довгасті ґудзики, петлі зі шкіри чи металу – це те, що потрібно.⠀

Пуховики з акцентом на талії. Така модель зробить фігуру виразною навіть за мінусової температури.

Пуховики з накладними кишенями будуть більш практичними та підтримають тренд на утилітарність. Але не забувайте вибирати кишені, які пропорційні за масштабом до фігури.

Раніше ми розповідали, які модні сумки підкреслять будь-який аутфіт цього осінньо-зимового сезону. Декілька трендів повернулися на пік популярності зі справжнім тріумфом!