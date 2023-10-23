Ідеальний френч для Хелловіна: ці ефектні ідеї нігтів доповнять ваш святковий образ (фото)

Найстрашнішої ночі року ваші нігті повинні зачаровувати

У ніч з 31 жовтня на 1 листопада відзначається популярне свято Хелловін. Ваш ефектний образ не буде повноцінним, якщо не продумати стильний манікюр.

"Телеграф" публікує стильні ідеї нігтів, з якими ви створите неймовірний святковий ансамбль. Такий дизайн чудово освіжить френч, улюблений багатьма дівчатами.

Французький манікюр – база нейл-арту, проте багато років модниці не просто покривають кінчики нігтів білим лаком, а шукають нові форми улюбленого дизайну. Хвилясті лінії або кольорове покриття — найпростіший спосіб урізноманітнити френч, який, до речі, стане чудовим вибором і для вечірки в Хелловін.

Так, чорно-біле поєднання або нюдова основа з контрастним (червоний, бордо, чорний) кольорами зроблять ваші нігті яскравими та стильними. Помаранчеві відтінки також актуальні, бо гарбузова естетика восени традиційно вривається в нейл-тенденції.

Сміливо доповнюйте нейл-дизайн малюнками. Це можуть бути кажани, зірки та Місяць, приведення, павутиння і павуки, гарбузи або патьоки крові.

Десять ідей манікюру на Хелловін 2023

Раніше "Телеграф" розповідав про інші стильні варіанти манікюру на Хелловін. Чорна кішка, шви, очі та не тільки доповнять ваш святковий нейл-арт.