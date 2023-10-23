Пальто, дублянки та пуховики: як вибрати стильний верхній одяг на цю зиму (фото)

У моді як короткі пуховики, так і пальто оверсайз або хутряні вироби

У холодний сезон без стильного верхнього одягу не обійтись. Вибір великий: починаючи від пуховика і закінчуючи дублянкою.

На які тренди варто звернути увагу в осінньо-зимовому сезоні 2023-2024? Про це розповідає стилістка Mari Polonska у Instagram.

Пальто Teddy

Пухнасті куртки та пальто як з натурального, так і з екохутру – відмінний варіант для холодного сезону. У такому верхньому одязі ви опинитеся в центрі уваги.

Пальто Teddy

Коротке пальто

Трендовий виріб має мінімалістичний вайб та ідеально підходить для офісного гардеробу, вважає стилістка. Рекомендується вибирати натуральну шерсть або мікс.

Коротке пальто

Пальто oversize або з чоловічого плеча

Улюблений крій не втрачає своєї актуальності та практичності цього сезону. Як би не змінювалися тренди, оверсайз залишається в гардеробі багатьох дівчат.

Пальто oversize

Хутряне пальто

Стилістка радить вибирати хутряний верхній одяг у бежевому, чорному та коричневому кольорах. Роками прослужить класичний прямий крій.

Хутряне пальто

Duffle style пальто

Куртки та пальто з датською застібкою – цікаве рішення у стилі Prada. Такий верхній одяг стане альтернативою звичним фасонам.

Duffle style

Короткий пуховик

Один із найзручніших і "носибельних" виробів на зимовий період, на думку стилістки. Актуальні моделі представлені у багатьох брендів, але важливо звертати увагу на якість наповнювача.

Короткий пуховик

Довгий пуховик

Якщо коротка довжина вам не подобається, то в моді й довші варіанти. Моделі з поясом впишуться у більшість осінньо-зимових аутфітів.

Довгий пуховик

Дублянка

Цей варіант верхнього одягу не втрачає популярності. А ось подовжений крій — практичне та цікаве рішення на зиму.

Дублянка

Statement пальто

Як пояснює стилістка, такий верхній одяг говорить сам за себе. Головні ознаки: яскравий колір, незвичайний принт, цікавий крій та якісний матеріал.

Statement пальто

Раніше "Телеграф" розповідав, як обрати модну шапку цієї зими. Велика кількість фасонів і кольорів приємно вражає.