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Пальто, дублянки та пуховики: як вибрати стильний верхній одяг на цю зиму (фото)

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Верхній одяг – важлива частина осінньо-зимового гардеробу
Верхній одяг – важлива частина осінньо-зимового гардеробу. Фото Freepik

У моді як короткі пуховики, так і пальто оверсайз або хутряні вироби

У холодний сезон без стильного верхнього одягу не обійтись. Вибір великий: починаючи від пуховика і закінчуючи дублянкою.

На які тренди варто звернути увагу в осінньо-зимовому сезоні 2023-2024? Про це розповідає стилістка Mari Polonska у Instagram.

Пальто Teddy

Пухнасті куртки та пальто як з натурального, так і з екохутру – відмінний варіант для холодного сезону. У такому верхньому одязі ви опинитеся в центрі уваги.

Пальто Teddy
Пальто Teddy

Коротке пальто

Трендовий виріб має мінімалістичний вайб та ідеально підходить для офісного гардеробу, вважає стилістка. Рекомендується вибирати натуральну шерсть або мікс.

Коротке пальто
Коротке пальто

Пальто oversize або з чоловічого плеча

Улюблений крій не втрачає своєї актуальності та практичності цього сезону. Як би не змінювалися тренди, оверсайз залишається в гардеробі багатьох дівчат.

Пальто oversize
Пальто oversize

Хутряне пальто

Стилістка радить вибирати хутряний верхній одяг у бежевому, чорному та коричневому кольорах. Роками прослужить класичний прямий крій.

Хутряне пальто
Хутряне пальто

Duffle style пальто

Куртки та пальто з датською застібкою – цікаве рішення у стилі Prada. Такий верхній одяг стане альтернативою звичним фасонам.

Duffle style пальто
Duffle style

Короткий пуховик

Один із найзручніших і "носибельних" виробів на зимовий період, на думку стилістки. Актуальні моделі представлені у багатьох брендів, але важливо звертати увагу на якість наповнювача.

Короткий пуховик
Короткий пуховик

Довгий пуховик

Якщо коротка довжина вам не подобається, то в моді й довші варіанти. Моделі з поясом впишуться у більшість осінньо-зимових аутфітів.

Довгий пуховик
Довгий пуховик

Дублянка

Цей варіант верхнього одягу не втрачає популярності. А ось подовжений крій — практичне та цікаве рішення на зиму.

Дублянка
Дублянка

Statement пальто

Як пояснює стилістка, такий верхній одяг говорить сам за себе. Головні ознаки: яскравий колір, незвичайний принт, цікавий крій та якісний матеріал.

Statement пальто
Statement пальто

Раніше "Телеграф" розповідав, як обрати модну шапку цієї зими. Велика кількість фасонів і кольорів приємно вражає.

Теги:
#Тренди #Пальто #Верхній одяг