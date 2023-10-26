3 стрижки, що підкреслюють зморшки жінкам 40+ (фото)

Пряме каре годиться зовсім не всім

Стрижка може мати подвійний вплив на жінку, здатну і омолодити її, і візуально надати віку. Існує три варіанти стрижок, які краще уникати після досягнення 40 років, оскільки вони підкреслюють зморшки та візуально старять.

У трійку небажаних стрижок для жінок 40+ потрапили маллет, сессон та пряме каре. Одна здатна підкреслити недоліки, а інша — зробити погляд важким.

Маллет

Ця зачіска була відома та популярна у 80-х роках і знову стала актуальною у 2023 році. Але для жінок віком 40+ вона не підходить. Стрижка створює надмірний об'єм на вершині голови, що може негативно впливати на загальне сприйняття візуальних пропорцій. Обличчя з такою зачіскою може здаватися ширшим, і будь-які недоліки стають помітнішими.

Сессон

Сьогодні ця стрижка не знаходить великого попиту і, ймовірно, скоріше підходить для школярок. Вона підкреслює будь-які зміни на шкірі обличчя та шиї, а погляд робить важким. Крім того, така зачіска округляє обличчя і робить його грубішим.

Пряме каре

Не варто вибирати просте пряме каре. Найкращим варіантом є градуйоване каре з багатошаровою структурою та рваними кінчиками. Прямі лінії, навпаки, можуть підкреслити недоліки, такі як нерівний тон шкіри та мімічні зморшки.

Раніше ми писали, які стрижки підходять жінкам віком від 60 років. Вони омолодять кожну.