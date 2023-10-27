Як вписати трендові кольорові колготки в образ: чотири золоті правила (фото)

Додайте яскравих фарб у свої осінні вбрання за допомогою стильних колготок

Цього сезону в топ тенденцій увірвалися не лише всілякі гетри, а й колготки. На піку трендів кольорові варіанти, які зроблять будь-який ваш вихід неповторним.

Як вписувати кольорові колготки в образи? Про це розповідає блог про стиль @pumpyourstyle.studio в Instagram.

Так, колготки червоних, рожевих, зелених та інших відтінків стали популярними у модниць цієї осені. З такою деталлю ваш аутфіт вийде на новий рівень і не залишить шансів залишатися в тіні. У дощову та похмуру погоду вбрання з яскравими колготками є особливо ефектним.

Поради стилістів при складанні образу з кольоровими колготками:

Якщо ваші колготки контрастують зі спідницею чи сукнею – шукайте правильну довжину. Для ефекту шалено довгих ніг вибирайте довжину міні та взуття в тон колготок.

Виграшне поєднання: довжина максі та контрастні моделі.

З довжиною міді комбінуйте колготки в тон спідниці чи сукні, так ви не вкоротите зріст.

В образі кольорові колготки можуть бути як єдиним акцентом (у поєднанні з класичними кольорами), додатковим акцентом (у поєднанні з яскравими принтами та фактурами), так і рівноправною частиною аутфіту (якщо колготки підібрані в тон монохромного образу).

Стильні образи з кольоровими колготками

Окрім кольорових колготок восени 2023 року в переліку трендових аксесуарів величезні сумки, краватки, рукавички та не тільки. Докладніше про це раніше писав "Телеграф".