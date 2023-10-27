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Як вписати трендові кольорові колготки в образ: чотири золоті правила (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Автор
Кольорові колготки – акцент аутфіту Новина оновлена 27 жовтня 2023, 09:03
Кольорові колготки – акцент аутфіту. Фото freepik.com

Додайте яскравих фарб у свої осінні вбрання за допомогою стильних колготок

Цього сезону в топ тенденцій увірвалися не лише всілякі гетри, а й колготки. На піку трендів кольорові варіанти, які зроблять будь-який ваш вихід неповторним.

Як вписувати кольорові колготки в образи? Про це розповідає блог про стиль @pumpyourstyle.studio в Instagram.

Так, колготки червоних, рожевих, зелених та інших відтінків стали популярними у модниць цієї осені. З такою деталлю ваш аутфіт вийде на новий рівень і не залишить шансів залишатися в тіні. У дощову та похмуру погоду вбрання з яскравими колготками є особливо ефектним.

Поради стилістів при складанні образу з кольоровими колготками:

  • Якщо ваші колготки контрастують зі спідницею чи сукнею – шукайте правильну довжину. Для ефекту шалено довгих ніг вибирайте довжину міні та взуття в тон колготок.
  • Виграшне поєднання: довжина максі та контрастні моделі.
  • З довжиною міді комбінуйте колготки в тон спідниці чи сукні, так ви не вкоротите зріст.
  • В образі кольорові колготки можуть бути як єдиним акцентом (у поєднанні з класичними кольорами), додатковим акцентом (у поєднанні з яскравими принтами та фактурами), так і рівноправною частиною аутфіту (якщо колготки підібрані в тон монохромного образу).

Стильні образи з кольоровими колготками

Стильний образ із кольоровими колготками
Стильний образ із кольоровими колготками
Стильний образ із кольоровими колготками
Стильний образ із кольоровими колготками
Стильний образ із кольоровими колготками
Стильний образ із кольоровими колготками
Стильний образ із кольоровими колготками
Стильний образ із кольоровими колготками
Стильний образ із кольоровими колготками

Окрім кольорових колготок восени 2023 року в переліку трендових аксесуарів величезні сумки, краватки, рукавички та не тільки. Докладніше про це раніше писав "Телеграф".

Теги:
#Стиль #Колготки