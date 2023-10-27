Неймовірно затишний та стильний манікюр для цієї осені: 11 нейл-ідей, перед якими не встояти (фото)

Не бійтеся вибирати теплі відтінки для покриття ваших нігтів цього сезону

Без стильного манікюру восени не обійтися. На щастя, модна палітра відтінків цього сезону радує різноманітністю. У моді як яскравий червоний, так і приглушений кавовий.

Якщо ви шукаєте ідеї для манікюру на осінь 2023, зверніть увагу на ці варіанти. Такий дизайн прикрасить як довгі, так і короткі нігті.

На піку тенденцій цієї осені опинилася палітра коричневого. Нігті модниць покривають карамельні, шоколадні, кавові, бежеві, руді відтінки. Ви можете поєднувати в нейл-арті відразу кілька лаків, створюючи ефект градієнта, пише Byrdie. До речі, коричневі тони прикрасять і улюблений багатьма французький манікюр. Просто замість білих кінчиків нігтів зробіть кольорові.

Не втрачає актуальності червоний манікюр. Однак якщо така ідея здається вам надто яскравою, то розбавте соковитий тон відтінками жовтого, зеленого, фіолетового, помаранчевого та золотистого. Подібні комбінації добре перегукуються з оздобленням осінньої природи. До того ж ви можете зробити матовий осінній манікюр, щоб освіжити свій образ.

Ідеї осіннього манікюру 2023

Раніше "Телеграф" публікував ефектні ідеї манікюру на Хелловін. Кажани, павуки, гарбузи та привиди прикрасять ваші нігті, завершивши святковий образ.