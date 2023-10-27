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Як стильно одягатися цієї осені: п’ять маленьких хитрощів, щоб образ був ідеальним (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Осінь – час затишних аутфітів Новина оновлена 27 жовтня 2023, 16:51
Осінь – час затишних аутфітів. Фото Freepik

З підказками стиліста ваш зовнішній вигляд вийде на новий рівень

Цього сезону різноманіття модних тенденцій приємно вражає. Щоб не розгубитись, варто навчитися розставляти акценти в образі.

Стиліст Vika Trotsiuk розповідає, як стильно одягатися цієї осені. П’ятьма порадами вона поділилася у своєму блозі в Instagram.

По-перше, не забувайте розставляти колірні акценти в осінньому образі. Ви можете накинути яскравий светр на плечі, підібрати сумку соковитого відтінку або одягнути ефектний головний убір.

Образ із кольоровими речами
Колір вирішує

По-друге, не бійтеся експериментів із прикрасами. Стилістка пропонує комбінувати різні елементи та матеріали.

Стильні прикраси
Пам’ятайте про прикраси

По-третє, тренд осіннього сезону – дві сумки в одному образі. Відмінним поєднанням стане повсякденний місткий шоппер та невелика декоративна сумочка.

Дві сумки в образі
Зручний тренд

Звичайно ж, варто включати у ваші сезонні аутфіти найпопулярніший стилістичний прийом – багатошаровість. Головне, щоб кожен наступний шар речей був щільнішим, ніж попередній.

Стильні багатошарові образи
Стильні багатошарові образи

Крім того, у моді комбінація різних текстур. Блискуче з пухнастим, матове з глянцевим, тонке і щільне: наводить приклади стилістка.

Ефектні образи
Ефектні образи

Раніше "Телеграф" розповідав про трендові аксесуари, включаючи сумки, краватки та прикраси. А ще ми писали, яке взуття увірвалося до топ тенденцій цього сезону.

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#Стиль #Тренди