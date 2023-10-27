Скажіть "ні" рожевому та сумці на поясі: 5 модних антитрендів листопада (фото)

"Барбікор" хоч і популярний, але точно неактуальний

Осінь надає нам унікальну можливість збирати різноманітні стильні луки та надавати їм "родзинки" через використання багатошаровості в образах. Однак варто пам’ятати, що модні тренди змінюються швидко, і те, що було на піку популярності лише кілька місяців тому, вже вийшло з моди.

Український стиліст Маргарита Мурадова розповіла про модні тренди, які не будуть актуальними до кінця осені 2023 року. Серед них розкручений після фільму "Барбі" рожевий і зручна сумка на поясі.

Рожевий образ

Після виходу фільму "Барбі" тренд на "барбікор" швидко поширився в соціальних мережах. Однак, як відомо, чим швидше щось набирає популярності, тим швидше воно затихає. Повністю рожевий стиль не універсальний.

Сукня-жакет

Минулої осені сукні-жакети у поєднанні з ботфортами були дуже популярними. Однак згодом цей тренд пішов у минуле. Можливо, за два-три роки таке поєднання може повернутися.

Сумка на поясі

Сумки, які ми носимо на поясі або через плече, так звані "бананки", більше не в тренді. Зараз більш популярні клатчі, сумки-багети та хобо.

Широкі штани заправлені у чоботи

Був час, коли модно було заправляти широкі штани в чоботи, але зараз це вийшло з моди. Нині акцент робиться на прямих силуетах, уникаючи надмірного об'єму в області коліна.

Подвійний ремінець сумки

Це сумки з ремінцями, що складаються зі шкіри та ланцюжків. Зараз тренди зміщуються у бік утилітарності та мінімалізму. Тобто, якщо сумка має ремінець, він повинен бути або повністю зі шкіри, або ланцюжком. Сьогодні більше уваги приділяється матеріалам, а не фурнітурі.

Раніше ми писали, які ще антитренди є восени 2023 року. У списку — улюблене багатьох взуття.