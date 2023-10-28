Чоботи трендового кольору: модні образи на осінь для любительок червоного (фото)

Прикладами того, як носити червоні чоботи, стала Емілі Ратаковскі

Червоні чоботи – один з улюблених елементів американської актриси та модель Емілі Ратаковскі у гардеробі. Модель носила їх із чорними трикотажними сукнями під час вагітності, з джинсами та білою блузкою на кожен день, із замшевим тренчем восени.

Емілі показує, що один з головних мікротрендів сезону може бути більш універсальним, ніж ви думаєте. На цьому наголошують експерти блогу про моду і стиль MODEISME.

Зараз більшість дизайнерів пропонують найсміливіший варіант — тотал червоний лук. Лаковані чоботи з лакованим тренчем іншого відтінку Bally, багатошарові образи з матовою текстурою в Hermes, легкі сукні з драпіруванням і чоботи в тон у Blumarine. Навряд це буде трендом, який спробують всі, але можливо, ці приклади надихнуть вас на подібні експерименти.

З чим і як носити червоні чоботи восени 2023: ідеї

Нагадаємо, що у нових колекціях світових дизайнерів червоний (і його відтінки) визнаний лідером та популярним трендом. Він актуальний як у повністю червоних образах, так і в яскравих деталях у вигляді аксесуарів та взуття.