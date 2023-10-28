Ваші руки будуть в центрі уваги: стильні ідеї манікюру на листопад (фото)

Порадуйте себе модним манікюром у листопаді

Осінь — не час забивати на догляд за собою, зокрема на манікюр. Ми вже розповідали про мерехтливий манікюр на осінь, а сьогодні пропонуємо розглянути стильні ідеї манікюру на листопад.

Стилісти рекомендують не робити надто наляпистий манікюр, пише unian.net. При цьому яскравих дизайнів до нього можна сміливо додавати.

"Апельсиновий" манікюр

Якщо душа бажає яскравих та теплих відтінків сміливо вибирайте манікюр у червоних, жовтих, помаранчевих, гірчичних та апельсинових відтінках. Найкраще зупинитися на однотонному манікюрі, тоді він буде легким та не перевантаженим деталями.

Ніжний нюдовий манікюр

Ніжний нюд у манікюрі – це класика на всі сезони. Такий манікюр у бежевих, тілесних, персикових та пастельних відтінках зробить ваш образ елегантним та додасть рукам аристократичності.

Бордовий манікюр

Відмінний вибір на листопад — манікюр у борових та багряних відтінках. Такий колір виглядає дуже стильно і є одним із головних трендів цієї осені. Бордовий відтінок чудово контрастує з кольором шкіри та надає рукам вишуканості.

Френч

Класичний френч – відмінний варіант на осінь. Можна зупинитись на звичному варіанті з білими краями. А можна і поекспериментувати з різними відтінками країв, щоби манікюр не виглядав нудним.

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