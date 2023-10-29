Який манікюр зробити у листопаді: стильні дизайни з фото

Такий манікюр викликає захоплення у оточуючих

Перед походом до нейл-майстра багато дівчат шукають ідеї манікюру, а також відстежують, що буде в тренді в тому чи іншому сезоні та місяці. Пропонуємо вам стильні ідеї манікюру на листопад, які точно викличуть захоплення у оточуючих.

Так, цього холодного сезону в тренді не тільки класичний нюд і однотон, а й яскраві відтінки і хитромудрі принти, пише gazeta.ua. Давайте ближче познайомимося з цими трендами і дизайнами.

Класичний нюд

Нюдовий манікюр завжди виграшний, він підійде до будь-якого образу. Його можна розбавляти легким мерехтінням, блискітками або ніжним непомітним дизайном.

Яскравий та насичений

Такий манікюр теж підійде до листопада, якщо ви любите насичені яскраві відтінки. Спробуйте зробити червоний, оранжевий, оливковий, лавандовий чи жовтий, і точно будете у тренді.

Шоколадне асорті

Шоколадні та кавові відтінки на піку популярності цієї осені, так що на листопад саме те. Як варіант, можна зробити різні відтінки шоколадного на всіх нігтях або міксувати, наскільки вистачить фантазії.

Абстрактні лінії та дизайни

Будь-який однотонний манікюр можна розбавити абстрактним візерунком або яскравим дизайном у стилі абстракції. Такий манікюр зробить образ більш наповненим.

Металевий блиск

Манікюр із металевим блиском зробить ваш образ ефектним та стильним. У дизайні манікюру використовується спеціальна втирка або лак, які надають такого незвичайного сяйва. Також модно виглядатиме манікюр з дизайном "котячого ока".

Раніше "Телеграф" розповідав про мерехтливий манікюр на листопад. Ці ідеї підкреслять елегантність образу восени.