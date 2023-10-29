Родзинка осіннього образу: наймодніші моделі светрів на листопад 2023

Це ж головна річ в осінньому гардеробі

Светр — головна річ в осінньому гардеробі кожної модниці. Сучасні тренди пропонують широкий вибір моделей светрів на вихід і на кожен день. Ми вже розповідали, які сукні будуть у моді взимку 2023/2024, а сьогодні пропонуємо розглянути моделі светрів, які будуть у тренді цього сезону.

Зробити свій образ не лише стильним, а й теплим допоможуть светри, пише bigmir.net. Так, серед трендів цієї осені — білі, подовжені та вовняні моделі, також доповнити образ можна светром на блискавці та пуловером.

Білий светр

Така модель просто необхідна у вашому осінньому гардеробі. Базовий білий светр додасть образу елегантності та легкості. При цьому його можна красиво поєднувати зі спідницями-міді, широкими брюками та вузькими джинсами.

Вовняний светр

Вовняні светри залишаються у трендах, вони полюбилися модницям за тепло та затишок, які вони дарують. Цього сезону на піку популярності будуть пастельні тони з цікавими візерунками та вирізами.

Подовжений светр

Подовжений светр — це універсальний варіант, який можна поєднувати як з джинсами, так і носити, як коротку сукню, доповнивши поясом. Виглядає такий светр дуже стильно та оригінально.

Пуловер

Такий светр, як то кажуть, на всі випадки життя, він вважається базовим і чудово поєднується з іншими речами з гардеробу. Цього сезону на піку трендів класичні пуловери — однотонні, зручні та без зайвих елементів декору. Найкраще вибрати чорний чи сірий, проте, якщо хочеться "бунтувати", то сміливо вибирайте яскравіші відтінки.

Светр з блискавкою та коміром

Цей светр став справжнім хітом минулих сезонів, проте він залишається актуальним і цього сезону. Светри з блискавкою полюбилися модницям ще й тим, що допомагають контролювати відкритість шиї, завдяки блискавці та коміру. Вони зручні та практичні, а ще легко поєднуються.

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