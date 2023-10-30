Утеплена капсула: дев’ять шикарних осінніх луків, які виведуть ваш образ на новий рівень (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 627
Базовий гардероб складається із класних речей в осінній палітрі
Хоча осінь цього року балує нас несподівано довгим теплом, чудес не буває. На порозі листопад, а отже, настав час утеплюватися.
У своєму блозі jullztyle в Instagram модний стиліст зібрала дев’ять модних луків у трендах осіннього сезону 2023. Утеплюватись потрібно красиво та стильно, зазначила фешн-експерт.
Що носити восени 2023, щоб виглядати на всі сто
Стиліст пропонує скласти утеплену капсулу з двох одиниць верхнього одягу, кількох светрів різних фасонів, джинсів, штанів та спідниці. Звичайно ж, в базу входить шапка та шарф, черевики та ковбойки.
Артикули та бренди одиниць базового гардероба:
- Пальто вовняне ARKET 1195652-001
- Куртка авіатор ZARA 8741/222
- Светр вовняний грейдж ARKET 0929968-014⠀
- Джемпер бордо ARKET 1197416-006
- Жіночий лонгслів COS 0989043021
- Поло джемпер гірчиця OTAJE KENDAL 🇺🇦
- Джинси графітові H&M 0871889050
- Брюки коричневі ARKET 1177251-002⠀
- Спідниця міді ARKET 1200073-001
- Шапка біні ARKET 0998379-026
- Шарф ARKET 1126131-005
- Черевики чорні KACHOROVSKA B07251001 🇺🇦
- Ковбойки MASSIMO DUTTI 1152/250/700
- Сумка об’ємна фактурна MASSIMO DUTTI 6962/621/700
- Сумка коричнева KACHOROVSKA Erna Terra 🇺🇦.
Раніше ми розповідали, які модні формули на зиму 2023 року піднімуть вас на вершину стилю. Ці луки складені з актуальних колекцій і виглядають неймовірно розкішно.