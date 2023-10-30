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Утеплена капсула: дев’ять шикарних осінніх луків, які виведуть ваш образ на новий рівень (фото)

Автор
Юлія Тараненко Юлія Тараненко
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Ви виглядатимете модно і на прогулянці, і на роботі
Ви виглядатимете модно і на прогулянці, і на роботі. Фото Freepik

Базовий гардероб складається із класних речей в осінній палітрі

Хоча осінь цього року балує нас несподівано довгим теплом, чудес не буває. На порозі листопад, а отже, настав час утеплюватися.

У своєму блозі jullztyle в Instagram модний стиліст зібрала дев’ять модних луків у трендах осіннього сезону 2023. Утеплюватись потрібно красиво та стильно, зазначила фешн-експерт.

Що носити восени 2023, щоб виглядати на всі сто

Стиліст пропонує скласти утеплену капсулу з двох одиниць верхнього одягу, кількох светрів різних фасонів, джинсів, штанів та спідниці. Звичайно ж, в базу входить шапка та шарф, черевики та ковбойки.

Осіння капсула
Гардероб складається із 15 речей

Артикули та бренди одиниць базового гардероба:

  • Пальто вовняне ARKET 1195652-001
  • Куртка авіатор ZARA 8741/222
  • Светр вовняний грейдж ARKET 0929968-014⠀
  • Джемпер бордо ARKET 1197416-006
  • Жіночий лонгслів COS 0989043021
  • Поло джемпер гірчиця OTAJE KENDAL 🇺🇦
  • Джинси графітові H&M 0871889050
  • Брюки коричневі ARKET 1177251-002⠀
  • Спідниця міді ARKET 1200073-001
  • Шапка біні ARKET 0998379-026
  • Шарф ARKET 1126131-005
  • Черевики чорні KACHOROVSKA B07251001 🇺🇦
  • Ковбойки MASSIMO DUTTI 1152/250/700
  • Сумка об’ємна фактурна MASSIMO DUTTI 6962/621/700
  • Сумка коричнева KACHOROVSKA Erna Terra 🇺🇦.
Осінній лук
Осінній аутфіт з пальто
Осінній лук
Осінній аутфіт із курткою
Осінній лук
Підкресліть образ стильними аксесуарами
Осінній лук
Ковбойки в моді цього сезону
Осінній лук
Гірчичний джемпер виглядає чудово
Осінній лук
Стримано та стильно
Осінній лук
Куртка-авіатор шикарно виглядає з ковбойками
Осінній лук
Спідниця міді завжди в моді
Осінній лук
Смілива і яскрава цибуля

Раніше ми розповідали, які модні формули на зиму 2023 року піднімуть вас на вершину стилю. Ці луки складені з актуальних колекцій і виглядають неймовірно розкішно.

Теги:
#Мода #Осінь #Капсула