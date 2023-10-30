Утеплена капсула: дев’ять шикарних осінніх луків, які виведуть ваш образ на новий рівень (фото)

Базовий гардероб складається із класних речей в осінній палітрі

Хоча осінь цього року балує нас несподівано довгим теплом, чудес не буває. На порозі листопад, а отже, настав час утеплюватися.

У своєму блозі jullztyle в Instagram модний стиліст зібрала дев’ять модних луків у трендах осіннього сезону 2023. Утеплюватись потрібно красиво та стильно, зазначила фешн-експерт.

Що носити восени 2023, щоб виглядати на всі сто

Стиліст пропонує скласти утеплену капсулу з двох одиниць верхнього одягу, кількох светрів різних фасонів, джинсів, штанів та спідниці. Звичайно ж, в базу входить шапка та шарф, черевики та ковбойки.

Гардероб складається із 15 речей

Артикули та бренди одиниць базового гардероба:

Пальто вовняне ARKET 1195652-001

Куртка авіатор ZARA 8741/222

Светр вовняний грейдж ARKET 0929968-014⠀

Джемпер бордо ARKET 1197416-006

Жіночий лонгслів COS 0989043021

Поло джемпер гірчиця OTAJE KENDAL 🇺🇦

Джинси графітові H&M 0871889050

Брюки коричневі ARKET 1177251-002⠀

Спідниця міді ARKET 1200073-001

Шапка біні ARKET 0998379-026

Шарф ARKET 1126131-005

Черевики чорні KACHOROVSKA B07251001 🇺🇦

Ковбойки MASSIMO DUTTI 1152/250/700

Сумка об’ємна фактурна MASSIMO DUTTI 6962/621/700

Сумка коричнева KACHOROVSKA Erna Terra 🇺🇦.

Осінній аутфіт з пальто

Осінній аутфіт із курткою

Підкресліть образ стильними аксесуарами

Ковбойки в моді цього сезону

Гірчичний джемпер виглядає чудово

Стримано та стильно

Куртка-авіатор шикарно виглядає з ковбойками

Спідниця міді завжди в моді

Смілива і яскрава цибуля

Раніше ми розповідали, які модні формули на зиму 2023 року піднімуть вас на вершину стилю. Ці луки складені з актуальних колекцій і виглядають неймовірно розкішно.