Розкіш на нігтях: ідеї сапфірового манікюру, який нікого не залишить байдужим (фото)

Найрозкішніший тренд 2023 року

Осінь можна зробити яскравою не лише за допомогою екстравагантних образів та вбрання, але й завдяки соковитому та яскравому манікюру. Ми вже розповідали про червоний манікюр, який підійде всім жінкам, а сьогодні ділимося ідеями розкішного сапфірового манікюру, який підкреслить вашу елегантність.

Сапфіровий однотон

Манікюр кольору синього дорогоцінного каменю сапфіру виглядає просто розкішно. Такий манікюр обирають сміливі та впевнені у собі модниці, які люблять бути у центрі уваги. Палітра сапфірових відтінків відмінно підійде як для коротких, так і для більш довгих нігтів.

Блискучий сапфір

Урізноманітнити синій манікюр можна блискітками та іншими декоративними елементами, які додадуть сяйва чи мерехтіння нігтям.

Сапфіровий мармур

Цей манікюр просто підкорив модниць своїм незвичайним виглядом та елегантністю. Ефект мармуру на нігтях можна робити у різних відтінках, але саме сапфір виглядає дуже вишукано та стильно.

Синє котяче око

Ефект "котяче око" на нігтях вже став класикою, яка підкорює серця своїм мерехтінням. Поекспериментувати можна із синьою палітрою відтінків, вам точно сподобається.

Сапфіровий френч

Якщо любите френч, але прагнете різноманітності — сміливо вибирайте сапфіровий відтінок замість білого по краях. Такий манікюр виглядатиме дуже ефектно та оригінально.

Раніше "Телеграф" розповідав про стильні ідею манікюру на листопад. Ваші руки будуть у центрі уваги, якщо дотримуватиметеся цих трендів.