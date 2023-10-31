Як модно одягатися цієї осені: бежевий колір, шкіра і ще три приголомшливі тренди (фото)

Різноманітність трендів цього сезону дозволить створити стильний образ.

Лише кілька тенденцій зроблять ваш осінній образ ідеальним. Денім, шкіра, бежеві тони і не тільки опинилися в топі трендів восени 2023 року.

Що додати до аутфіту, щоб мати стильний вигляд? Про це пише блог про моду brand.getter в Instagram.

Так, стилісти виділяють п’ять найголовніших трендів сезону осінь-зима. Необов’язково додавати в один аутфіт відразу все, проте кілька модних деталей виведуть ваш зовнішній вигляд на новий рівень.

Тренди осінньо-зимового сезону:

Офісний стиль. Брючні костюми, жакети, сорочки, краватки сміливо вписуйте у свої образи.

Денім. Зокрема, total denim – візитівка 2023 року. Куртка та джинси в образі зроблять вас неповторною.

Чорні сукні. Класика на всі часи, запроваджена знаменитою Коко Шанель. Така річ стане частиною вбрання для будь-якої події: як повсякденної, так і урочистої.

Усі відтінки бежевого. Восени сміливо вибирайте бежеві елементи. Найстильнішим образом сезону стане бежевий багатошаровий total look.

Екошкіра. Як незамінна складова готичної естетики, екошкіра продовжує з’являтися на подіумах. Матеріал став справжнім фаворитом, особливо для холодної погоди.

Офісна естетика

Денім – хіт сезону

Вічна класика

Універсальний колір

Шкіра завжди в моді

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