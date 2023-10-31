Як модно одягатися цієї осені: бежевий колір, шкіра і ще три приголомшливі тренди (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
- 776
Різноманітність трендів цього сезону дозволить створити стильний образ.
Лише кілька тенденцій зроблять ваш осінній образ ідеальним. Денім, шкіра, бежеві тони і не тільки опинилися в топі трендів восени 2023 року.
Що додати до аутфіту, щоб мати стильний вигляд? Про це пише блог про моду brand.getter в Instagram.
Так, стилісти виділяють п’ять найголовніших трендів сезону осінь-зима. Необов’язково додавати в один аутфіт відразу все, проте кілька модних деталей виведуть ваш зовнішній вигляд на новий рівень.
Тренди осінньо-зимового сезону:
- Офісний стиль. Брючні костюми, жакети, сорочки, краватки сміливо вписуйте у свої образи.
- Денім. Зокрема, total denim – візитівка 2023 року. Куртка та джинси в образі зроблять вас неповторною.
- Чорні сукні. Класика на всі часи, запроваджена знаменитою Коко Шанель. Така річ стане частиною вбрання для будь-якої події: як повсякденної, так і урочистої.
- Усі відтінки бежевого. Восени сміливо вибирайте бежеві елементи. Найстильнішим образом сезону стане бежевий багатошаровий total look.
- Екошкіра. Як незамінна складова готичної естетики, екошкіра продовжує з’являтися на подіумах. Матеріал став справжнім фаворитом, особливо для холодної погоди.
Раніше "Телеграф" розповідав, які светри в моді цієї осені. А ще ми писали, як вибрати актуальне пальто, яке прослужить роки.