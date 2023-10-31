Не поспішайте розлучатися з вузькими джинсами: три способи носити скінні (фото)
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Вузькі джинси все ще можуть бути частиною стильних образів, якщо знати невеликі секрети
Вузькі джинси змістилися з піку трендів, проте залишаються улюбленим фасоном багатьох модниць. Важливо, щоб стилізація цієї моделі була актуальною.
З чим поєднувати скінні? Більше розповідає стилістка Оксана Мацків у Instagram.
В останні сезони в топі трендів залишаються більш просторі та об’ємні фасони. Кльош, "моми", джинси бойфренда і не лише до смаку не всім. Якщо у вашому гардеробі припадають пилом улюблені скінні, настав час знайти їм застосування. За словами стилістки, джинси скінні – не найпростіший у стилізації предмет гардеробу. Однак є способи вплести їх у стильний аутфіт.
Як носити вузькі джинси:
- Конфлікт обсягів. Джинси скінні мають на увазі посадку за фігурою, тому збалансуйте це об’ємними плечовими виробами або взуттям.
- Конфлікт стилів. Джинси – елемент кежуального, класичного гардеробу. Щоб образ заграв цікавими фарбами, додайте до нього драматичні, романтичні, пустотливі нотки.
- Багатошаровість. Спробуйте носити скінні із сукнями, спідницями, шортами.
Стильні образи з джинсами скінні
Раніше "Телеграф" розповідав, що поза сезоном залишаються популярними білі джинси. Дізнайтеся, з чим носити цю річ, щоб образ був стильним.