Не поспішайте розлучатися з вузькими джинсами: три способи носити скінні (фото)

Вузькі джинси все ще можуть бути частиною стильних образів, якщо знати невеликі секрети

Вузькі джинси змістилися з піку трендів, проте залишаються улюбленим фасоном багатьох модниць. Важливо, щоб стилізація цієї моделі була актуальною.

З чим поєднувати скінні? Більше розповідає стилістка Оксана Мацків у Instagram.

В останні сезони в топі трендів залишаються більш просторі та об’ємні фасони. Кльош, "моми", джинси бойфренда і не лише до смаку не всім. Якщо у вашому гардеробі припадають пилом улюблені скінні, настав час знайти їм застосування. За словами стилістки, джинси скінні – не найпростіший у стилізації предмет гардеробу. Однак є способи вплести їх у стильний аутфіт.

Як носити вузькі джинси:

Конфлікт обсягів. Джинси скінні мають на увазі посадку за фігурою, тому збалансуйте це об’ємними плечовими виробами або взуттям.

Джинси скінні мають на увазі посадку за фігурою, тому збалансуйте це об’ємними плечовими виробами або взуттям. Конфлікт стилів. Джинси – елемент кежуального, класичного гардеробу. Щоб образ заграв цікавими фарбами, додайте до нього драматичні, романтичні, пустотливі нотки.

Джинси – елемент кежуального, класичного гардеробу. Щоб образ заграв цікавими фарбами, додайте до нього драматичні, романтичні, пустотливі нотки. Багатошаровість. Спробуйте носити скінні із сукнями, спідницями, шортами.

Стильні образи з джинсами скінні

Раніше "Телеграф" розповідав, що поза сезоном залишаються популярними білі джинси. Дізнайтеся, з чим носити цю річ, щоб образ був стильним.