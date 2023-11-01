Яскравий акцент образу: як виглядають найтрендовіші сумки на листопад 2023

Ці сумочки доповнять будь-який образ

Дівчата носять із собою сумочки всюди, чи то похід на роботу, чи в магазин чи на прогулянку з друзями. Щоб залишатися в тренді цієї осені, пропонуємо розглянути наймодніші моделі сумок на листопад 2023 року.

Як виявилося, цього сезону головним трендом стали невеликі акуратні сумочки з цікавим декором і ручками. Про це розповіли у Instagram-блозі lucca.bag. Давайте докладніше розберемося, які сумки на піку популярності.

Делікатні сумки

Невеликі делікатні сумочки з акуратними застібками та ручками зроблять ваш образ елегантним та легким. Вони чудово поєднуються з класичними пальтами та теплими пуховиками. Зверніть увагу на базові відтінки – білий, коричневий чорний.

Сумки з ланцюжками та декором

Різні види та форми декору з ланцюжків вже давно підкорили модниць по всьому світу. Цього сезону сумочки з ланцюжками знову актуальні, тому їх можна сміливо додавати до свого гардеробу. Також зверніть увагу на сумки з іншими видами металевого декору, брошками, застібками тощо.

Сумки зі стійкою ручкою зверху

Такі сумки зазвичай невеликого розміру, тому надають образу легкості та впевненості у собі. Таку сумку зручно носити в руках, вона не перевантажує образ, а навпаки робить яскравий акцент.

Сумки-бокси

Такі сумки підійдуть для любительок правильних форм, вони акуратні і виглядають дуже стильно. Та й місткість такого аксесуару порадує. Вибирайте сумки-бокси з цікавими принтами та візерунками, тоді зможете з легкістю комбінувати її у своїх образах.

Червоні сумки

Червона сумка — ідеальний варіант для впевнених владних леді, але в той же час підійде для романтичних та грайливих дівчат. Така сумочка зараз на піку популярності і стане надзвичайно яскравим акцентом у вашому образі. Моделі та фасони – на ваш смак, тут головне колір.

Раніше "Телеграф" розповідав про наймодніші головні убори на листопад. Вибираємо берети, кепі та шапки біні.