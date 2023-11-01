Манікюр на мільйон: десять стильних нейл-ідей, щоб ваші нігті мали розкішний і дорогий вигляд (фото)

Немає нічого кращого за натуральність на нігтях

Які б тренди нейл-арту не виходили на перший план цього сезону, модниці залишаються вірними напівпрозорим лакам. Нюд на нігтях – найкращий вибір, якщо ви мрієте про манікюр на мільйон.

Зверніть увагу на десять стильних ідей манікюру, що має розкішний та дорогий вигляд. Про це пише Byrdie.

Колись нюдові нігті вважалися нудним варіантом манікюру, але сьогодні цей нейл-арт на піку популярності. Що може бути краще за колір лаку, що імітує ваші натуральні нігті? Якщо ви хочете створити розкішний манікюр у стилі "багатої дівчини", то вибирайте нюд. Саме такі нігті люблять знаменитості, включаючи Дженніфер Лопес та Селену Гомес.

Класичний тілесний колір нігтів може змінюватись від прозорого до молочного та рожевого. Глянцева чи матова текстура – вибір за вами. Не менш ефектною буде ідея омбре. Варто визнати, що нюдовий манікюр чудово прикрашати нігті будь-якої довжини та форми.

Стильні ідеї манікюру в нюдових тонах

Раніше "Телеграф" розповідав, що незмінним трендом нейл-арту залишається французький манікюр. Цієї осені ефектний дизайн допоможе вам урізноманітнити класичний френч.