Перли знову в трендах: як носити цю прикрасу, щоб вийшов неймовірний образ (фото)

Сміливо робіть перлини акцентом ваших аутфітів

Без трендових прикрас ваш образ буде неповноцінним. Якщо шукаєте актуальний варіант, то зверніть увагу на перли, які увірвалися в топ тенденцій цього сезону.

Як носити перли стильно? Про це розповідає стилістка Ната Москаленко у своєму блозі в Instagram.

Так, перли поза часом та трендами залишаються у списку популярних прикрас. Підвіски, намисто, кольє, браслети чи сережки – вибирати лише вам. Однак важливо вміти стилізувати перлинні вироби, щоби вийшов актуальний образ. Просто так додавати перлини до будь-якого вбрання не варто.

За словами стилістки, цього сезону намисто з перлин набуло хвилі популярності. Дизайнери та модниці по всьому світу пропонують стилізувати перли по-новому, часто роблячи акцент на контраст стилів. Наприклад, Москаленко пропонує носити намисто в кілька шарів і поєднувати з кашеміровими кардиганами та джемперами, а також спортивними худі. Ефектною комбінацією стане прикраса з перлів та сірий колір.

Стильні образи з перлами

Раніше "Телеграф" розповідав про трендові аксесуари цього сезону. Величезні сумки, краватки, кольорові колготки стануть чудовим доповненням ваших аутфітів за будь-якої погоди.