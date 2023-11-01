Перли знову в трендах: як носити цю прикрасу, щоб вийшов неймовірний образ (фото)
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Сміливо робіть перлини акцентом ваших аутфітів
Без трендових прикрас ваш образ буде неповноцінним. Якщо шукаєте актуальний варіант, то зверніть увагу на перли, які увірвалися в топ тенденцій цього сезону.
Як носити перли стильно? Про це розповідає стилістка Ната Москаленко у своєму блозі в Instagram.
Так, перли поза часом та трендами залишаються у списку популярних прикрас. Підвіски, намисто, кольє, браслети чи сережки – вибирати лише вам. Однак важливо вміти стилізувати перлинні вироби, щоби вийшов актуальний образ. Просто так додавати перлини до будь-якого вбрання не варто.
За словами стилістки, цього сезону намисто з перлин набуло хвилі популярності. Дизайнери та модниці по всьому світу пропонують стилізувати перли по-новому, часто роблячи акцент на контраст стилів. Наприклад, Москаленко пропонує носити намисто в кілька шарів і поєднувати з кашеміровими кардиганами та джемперами, а також спортивними худі. Ефектною комбінацією стане прикраса з перлів та сірий колір.
Стильні образи з перлами
Раніше "Телеграф" розповідав про трендові аксесуари цього сезону. Величезні сумки, краватки, кольорові колготки стануть чудовим доповненням ваших аутфітів за будь-якої погоди.