Сукня-поло, денім і подовжені піджаки: ці трендові сукні мають бути у вашому осінньому гардеробі (фото)

Дізнайтесь, яку сукню вибрати на листопад

Холодний сезон зовсім не привід відмовлятися від улюблених суконь. Адже є фасони та моделі таких нарядів і для осені, і для зими, а не лише на літо. Ми вже розповідали, як виглядають найтрендовіші сумки на листопад 2023 року, а сьогодні зупинимося на стильних сукнях, які будуть актуальні в останній місяць осені.

Як пише глянець Vogue, цього холодного сезону повернули свою актуальність трикотажні сукні-светри, знову в тренді сукні-піджаки, а також у моді денім. І все це можна варіювати та комбінувати, підбираючи різні відтінки, фасони та довжину.

Сукня-светр

Така сукня повертає свою актуальність, хоча в попередніх сезонах, уже вважалася антитрендом. Сукня-светр виглядатиме шикарно з широким контрастним поясом, довгим пальто та ботфортами на підборах. Також можна експериментувати з довжиною, фактурою та відтінками.

Фото: Freepik

Сукня-поло

Сукня-поло з відкритою шиєю може чудово підкреслити фігуру і при цьому бути зручною та стильною в холодний період. У трендах світлі базові відтінки – білий, бежевий, пастельна палітра. Комбінувати його можна з чорною або коричневою косухою, тренчами і масивними черевиками.

Фото: Freepik

Джинсова сукня/денім

Головним трендом всього 2023 року став денім — і у верхньому одязі, і у базовому гардеробі, і навіть у сумках. Торкнувся цей тренд також і суконь на осінь та зиму. Так що сміливо вибирайте джинсове вбрання різних фасонів і довжини, тоді точно будете найстильнішими.

Фото: Freepik

Сукня-жакет

Цей тренд наново стрімко набирає популярності, хоча, як у випадку із сукнею-свитером, здавалося, вже ніколи не буде на піку стилю. Гострі геометричні форми, базові відтінки та строга текстура — ось головні вимоги до сукні-жакету цього сезону.

Фото: Freepik

Раніше "Телеграф" розповідав про наймодніші головні убори на листопад. Вибираємо берети, кепі, шапки біні і не тільки.